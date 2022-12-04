Прокуратура ХМАО проверит чиновников отвечающих за эксплуатацию дома, где произошел взрыв

Прокуратура ХМАО проверит работу госслужащих, отвечавших за ремонт и эксплуатацию дома в Нижневартовске, где произошел взрыв. Об этом URA.RU сообщил заместитель прокурора Нижневартовска Николай Деменчук.
«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка деятельности лиц, ответственных за ремонт и эксплуатацию данного дома. А также за соблюдение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования», — сообщил Деменчук.
По завершению проверки прокуратурой будут приняты меры реагирования. Также в надзорном ведомстве отметили, что с их стороны взят на контроль вопрос обеспечения жилыми помещениями пострадавших жителей дома.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура начала проверку из-за взрыва в Нижневартовске. Взрыв произошел вечером 4 декабря. Известно о шести погибших. Более десяти человек пострадали. На место выехали городские власти, а также губернатор региона Наталья Комарова. По данным властей, взрыв случился из-за взрыва газа. При этом сам дом не был газифицирован.
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