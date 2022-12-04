Прокуратура ХМАО проверит чиновников отвечающих за эксплуатацию дома, где произошел взрыв

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма, генеральная прокуратура российской федерации
Также прокуратура взяла на контроль вопрос с предоставлением жилья пострадавшим Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Прокуратура ХМАО проверит работу госслужащих, отвечавших за ремонт и эксплуатацию дома в Нижневартовске, где произошел взрыв. Об этом URA.RU сообщил заместитель прокурора Нижневартовска Николай Деменчук.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка деятельности лиц, ответственных за ремонт и эксплуатацию данного дома. А также за соблюдение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования», — сообщил Деменчук.

По завершению проверки прокуратурой будут приняты меры реагирования. Также в надзорном ведомстве отметили, что с их стороны взят на контроль вопрос обеспечения жилыми помещениями пострадавших жителей дома.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура начала проверку из-за взрыва в Нижневартовске. Взрыв произошел вечером 4 декабря. Известно о шести погибших. Более десяти человек пострадали. На место выехали городские власти, а также губернатор региона Наталья Комарова. По данным властей, взрыв случился из-за взрыва газа. При этом сам дом не был газифицирован.

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Прокуратура ХМАО проверит работу госслужащих, отвечавших за ремонт и эксплуатацию дома в Нижневартовске, где произошел взрыв. Об этом URA.RU сообщил заместитель прокурора Нижневартовска Николай Деменчук. «В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка деятельности лиц, ответственных за ремонт и эксплуатацию данного дома. А также за соблюдение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования», — сообщил Деменчук. По завершению проверки прокуратурой будут приняты меры реагирования. Также в надзорном ведомстве отметили, что с их стороны взят на контроль вопрос обеспечения жилыми помещениями пострадавших жителей дома. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура начала проверку из-за взрыва в Нижневартовске. Взрыв произошел вечером 4 декабря. Известно о шести погибших. Более десяти человек пострадали. На место выехали городские власти, а также губернатор региона Наталья Комарова. По данным властей, взрыв случился из-за взрыва газа. При этом сам дом не был газифицирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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