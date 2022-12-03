03 декабря 2022
02 декабря 2022

Прокуратура начала проверку из-за взрыва в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
На место взрыва выехал прокурор Максим Мавлютов Фото:

Прокуратура ХМАО начала проверку из-за взрыва газа в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме по ул. Мира в Нижневартовске произошел взрыв газовоздушной смеси. Это привело к обрушению двух этажей многоквартирного дома», — сообщили в прокуратуре.

На место ЧП выехал прокурор Максим Мавлютов. По итогам проверка будут приняты меры. Ведомством на контроль взята ситуация с обеспечением временным жильем жильцов дома.

О взрыве в пятиэтажке стало известно ранее. На месте работают экстренные службы, также выехал глава города Дмитрий Кощенко.

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Прокуратура ХМАО начала проверку из-за взрыва газа в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске. Об этом сообщается на сайте ведомства. «По предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме по ул. Мира в Нижневартовске произошел взрыв газовоздушной смеси. Это привело к обрушению двух этажей многоквартирного дома», — сообщили в прокуратуре. На место ЧП выехал прокурор Максим Мавлютов. По итогам проверка будут приняты меры. Ведомством на контроль взята ситуация с обеспечением временным жильем жильцов дома. О взрыве в пятиэтажке стало известно ранее. На месте работают экстренные службы, также выехал глава города Дмитрий Кощенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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