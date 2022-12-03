Прокуратура начала проверку из-за взрыва в Нижневартовске

На место взрыва выехал прокурор Максим Мавлютов
Прокуратура ХМАО начала проверку из-за взрыва газа в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме по ул. Мира в Нижневартовске произошел взрыв газовоздушной смеси. Это привело к обрушению двух этажей многоквартирного дома», — сообщили в прокуратуре.
На место ЧП выехал прокурор Максим Мавлютов. По итогам проверка будут приняты меры. Ведомством на контроль взята ситуация с обеспечением временным жильем жильцов дома.
О взрыве в пятиэтажке стало известно ранее. На месте работают экстренные службы, также выехал глава города Дмитрий Кощенко.
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