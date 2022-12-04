Мэр Нижневартовска выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в доме

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко выразил соболезнования семьям погибших при взрыве бытового газа в жилом доме. Об этом URA.RU узнало из официального сообщения Кощенко в его telegram-канале.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате сегодняшней трагедии. Семьям окажем всю необходимую помощь. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления» — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о том, что В Нижневартовске при взрыве в доме на улице Мира число жертв, по сообщению пресс-службы МЧС России, достигло уже шести человек. На данный момент известно о 15 пострадавших, из них 6 погибли, 4 госпитализированы.
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