Мэр Нижневартовска выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в доме

04 декабря 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

По последним данным, после взрыва погибло шесть человек Фото: Святослав Болконский новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко выразил соболезнования семьям погибших при взрыве бытового газа в жилом доме. Об этом URA.RU узнало из официального сообщения Кощенко в его telegram-канале. «Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате сегодняшней трагедии. Семьям окажем всю необходимую помощь. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления» — говорится в сообщении.



Ранее URA.RU сообщало о том, что В Нижневартовске при взрыве в доме на улице Мира число жертв, по сообщению пресс-службы МЧС России, достигло уже шести человек. На данный момент известно о 15 пострадавших, из них 6 погибли, 4 госпитализированы.

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко выразил соболезнования семьям погибших при взрыве бытового газа в жилом доме. Об этом URA.RU узнало из официального сообщения Кощенко в его telegram-канале. «Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате сегодняшней трагедии. Семьям окажем всю необходимую помощь. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления» — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что В Нижневартовске при взрыве в доме на улице Мира число жертв, по сообщению пресс-службы МЧС России, достигло уже шести человек. На данный момент известно о 15 пострадавших, из них 6 погибли, 4 госпитализированы.