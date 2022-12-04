Жительница дома из Нижневартовска, где произошел взрыв, поделилась эмоциями о ЧП

Эвакуировать детей помогали полицейские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Полицейские Нижневартовска помогали пострадавшим при взрыве в доме на улице Мира собирать вещи и вытаскивать на улицу детей. Об этом URA.RU сообщила одна из пострадавших Ирина Кузьминых.

«Мы в первом подъезде живем. Взрыв был в третьем. Мы с детьми убирались в квартире. Взрыв был сильный, ребенок сказал, что даже зеркало затряслось. Один из детей испугался, закрыл уши и упал. Я их успокоила, выглянула в окно, увидела столпотворение людей, оделась и вышла на улицу. Сразу все поняла. Ужас, конечно. Взрыв такой сильный — крики, вопли, все бегали. Буквально через час нас эвакуировали — зашли полицейские, сказали собираться, брать теплые вещи, документы и выходить на улицу. Сотрудники полиции помогли нам собрать пакеты, спустить детей», — сообщила Кузьминых.

Женщина сообщила, что их с семьей эвакуировали из-за угрозы пожара. Во время эвакуации крыша и подъезд были полностью в дыму.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Нижневартовска уцелел при взрыве в доме, зайдя в туалет. Выбраться после взрыва ему помог сосед.