03 декабря 2022

Житель Нижневартовска уцелел при взрыве в доме, зайдя в туалет

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидец зашел в туалет, услышал грохот и почувствовал газ, потом раздался взрыв Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Житель Нижневартовска Анатолий Шибанов уцелел при взрыве в доме на улице Мира, зайдя в туалет. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU

«Я зашел в туалет и услышал просто грохот надо мной. В этот момент почувствовал газ и буквально за пять секунд произошел взрыв. Я находился в этот момент в туалете и сосед мне помог вылезти оттуда. Вышел на улицу и увидел, что второй этаж весь разорванный», — сказал Шибанов.

Пострадавший уточнил, что когда он вышел из туалета, то увидел, что пострадала вся квартира. Сам он отделался небольшими ушибами. Сам югорчанин там не живет, а пришел проверить квартиру брата.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко сообщил о пятом погибшем при взрыве в многоэтажке на улице Мира. Информацию об этом он озвучил во время общения с журналистами на месте ЧП. Произошел хлопок и соответствующее обрушение с первого по пятый этаж третьего подъезда.

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Житель Нижневартовска Анатолий Шибанов уцелел при взрыве в доме на улице Мира, зайдя в туалет. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU «Я зашел в туалет и услышал просто грохот надо мной. В этот момент почувствовал газ и буквально за пять секунд произошел взрыв. Я находился в этот момент в туалете и сосед мне помог вылезти оттуда. Вышел на улицу и увидел, что второй этаж весь разорванный», — сказал Шибанов. Пострадавший уточнил, что когда он вышел из туалета, то увидел, что пострадала вся квартира. Сам он отделался небольшими ушибами. Сам югорчанин там не живет, а пришел проверить квартиру брата. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко сообщил о пятом погибшем при взрыве в многоэтажке на улице Мира. Информацию об этом он озвучил во время общения с журналистами на месте ЧП. Произошел хлопок и соответствующее обрушение с первого по пятый этаж третьего подъезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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