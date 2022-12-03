Житель Нижневартовска уцелел при взрыве в доме, зайдя в туалет

Житель Нижневартовска Анатолий Шибанов уцелел при взрыве в доме на улице Мира, зайдя в туалет. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU
«Я зашел в туалет и услышал просто грохот надо мной. В этот момент почувствовал газ и буквально за пять секунд произошел взрыв. Я находился в этот момент в туалете и сосед мне помог вылезти оттуда. Вышел на улицу и увидел, что второй этаж весь разорванный», — сказал Шибанов.
Пострадавший уточнил, что когда он вышел из туалета, то увидел, что пострадала вся квартира. Сам он отделался небольшими ушибами. Сам югорчанин там не живет, а пришел проверить квартиру брата.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко сообщил о пятом погибшем при взрыве в многоэтажке на улице Мира. Информацию об этом он озвучил во время общения с журналистами на месте ЧП. Произошел хлопок и соответствующее обрушение с первого по пятый этаж третьего подъезда.
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