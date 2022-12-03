Житель Нижневартовска уцелел при взрыве в доме, зайдя в туалет

04 декабря 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

Очевидец зашел в туалет, услышал грохот и почувствовал газ, потом раздался взрыв Фото: скрин видео новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Житель Нижневартовска Анатолий Шибанов уцелел при взрыве в доме на улице Мира, зайдя в туалет. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU «Я зашел в туалет и услышал просто грохот надо мной. В этот момент почувствовал газ и буквально за пять секунд произошел взрыв. Я находился в этот момент в туалете и сосед мне помог вылезти оттуда. Вышел на улицу и увидел, что второй этаж весь разорванный», — сказал Шибанов.



Пострадавший уточнил, что когда он вышел из туалета, то увидел, что пострадала вся квартира. Сам он отделался небольшими ушибами. Сам югорчанин там не живет, а пришел проверить квартиру брата. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко сообщил о пятом погибшем при взрыве в многоэтажке на улице Мира. Информацию об этом он озвучил во время общения с журналистами на месте ЧП. Произошел хлопок и соответствующее обрушение с первого по пятый этаж третьего подъезда.

Житель Нижневартовска Анатолий Шибанов уцелел при взрыве в доме на улице Мира, зайдя в туалет. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU «Я зашел в туалет и услышал просто грохот надо мной. В этот момент почувствовал газ и буквально за пять секунд произошел взрыв. Я находился в этот момент в туалете и сосед мне помог вылезти оттуда. Вышел на улицу и увидел, что второй этаж весь разорванный», — сказал Шибанов. Пострадавший уточнил, что когда он вышел из туалета, то увидел, что пострадала вся квартира. Сам он отделался небольшими ушибами. Сам югорчанин там не живет, а пришел проверить квартиру брата. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко сообщил о пятом погибшем при взрыве в многоэтажке на улице Мира. Информацию об этом он озвучил во время общения с журналистами на месте ЧП. Произошел хлопок и соответствующее обрушение с первого по пятый этаж третьего подъезда.