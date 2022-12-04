04 декабря 2022

Британский политик попытался усмирить забастовку словами о Путине

Британский политик призвал медиков прекратить забастовку, чтобы подать «сигнал Путину
© Служба новостей «URA.RU»
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Британских медиков призвали прекратить забастовки, которые якобы на руку Путину Фото:

Работников Национальной службе здравоохранения Великобритании призвали отказаться от забастовок с требованием повысить зарплату, которые демонстрирует разобщенность страны и якобы на руку президенту РФ Владимиру Путину. С таким заявлением выступил председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави.

«Сейчас время объединиться и послать очень четкий сигнал господину Путину, что мы не будем разделены таким образом», — цитирует Надхима Захави газета Independent. По его мнению, забастовки показывают разобщенность страны, в то время как Великобритании необходимо выстраивать единый фронт против России.

Слова Надхима Захави вызвали возмущения и осуждения в великобританском обществе. По словам генерального секретаря Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен, конфликт на Украине не должен быть поводом для понижения зарплат у медсестер.

Из-за забастовок медработников десятки тысяч британцев могут остаться без медицинской помощи в декабре, сообщает Life. Страну ждет еще несколько тысяч протестов до конца года, уточняет NEWS.ru. Великобританию охватил сильнейших энергокризис после введения санкций против РФ. При этом в бедах страны власти Соединенного Королевства продолжают винить российского лидера Владимира Путина, тем самым вызывая недовольство подданных.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Работников Национальной службе здравоохранения Великобритании призвали отказаться от забастовок с требованием повысить зарплату, которые демонстрирует разобщенность страны и якобы на руку президенту РФ Владимиру Путину. С таким заявлением выступил председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави. «Сейчас время объединиться и послать очень четкий сигнал господину Путину, что мы не будем разделены таким образом», — цитирует Надхима Захави газета Independent. По его мнению, забастовки показывают разобщенность страны, в то время как Великобритании необходимо выстраивать единый фронт против России. Слова Надхима Захави вызвали возмущения и осуждения в великобританском обществе. По словам генерального секретаря Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен, конфликт на Украине не должен быть поводом для понижения зарплат у медсестер. Из-за забастовок медработников десятки тысяч британцев могут остаться без медицинской помощи в декабре, сообщает Life. Страну ждет еще несколько тысяч протестов до конца года, уточняет NEWS.ru. Великобританию охватил сильнейших энергокризис после введения санкций против РФ. При этом в бедах страны власти Соединенного Королевства продолжают винить российского лидера Владимира Путина, тем самым вызывая недовольство подданных. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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