Британцы взбесились из-за нового способа победить Путина

24 ноября 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Замерзать от холода, чтобы победить Путина, — глупая затея, заявляют британцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Читатели издания The Telegraph (заблокирован в РФ) раскритиковали главу британского казначейства Джереми Ханта. Это произошло после его призывов к британцам экономить на электроэнергии для победы над президентом России Владимиром Путиным. «Какой бред! Будто это все Путин подстроил! Они просто заговаривают нам зубы и отвлекают внимание от полного отсутствия планирования в британской энергетике», — написал Phillip cox. Другой читатель The Telegraph добавил, что Британия превращается в государство с диктатурой. «Не ждите, что цены на энергию упадут!» — заключил он. Его поддержал Geoffrey Crouch, заявив, что мерзнуть посреди зимы, чтобы «победить Путина», — глупая затея. «Какая глупость! «Лучший способ положить конец конфликту — это переговоры», — отметил пользователь. «Как мило: экономьте, чтобы победить Путина. С чего начнем, с нового бассейна Риши [Сунака, премьер-министра Великобритании] или личного самолета Бориса [Джонсона, экс-премьер-министра Британии]?» —задался вопросом Even Stevens. К нему присоединился другой комментатор, написав: «Покажите пример: отключите отопление в кабинете министров и наденьте свитера». «Нам нужно больше атомных станций, но вы даже не строите новые на замену старым. А виновата во всем Россия?» — прокомментировал Kenneth Bell. David Bunney сделал вывод, что страны Запада выступают за «нулевую энергию, нулевое производство, нулевое сельское хозяйство и нулевую экономику». Он также указал на то, что государства притворяются, что электросети полностью обеспечивают их энергией, при этом закупая энергоресурсы и промтовары у России и Китая. Также читатель выразил мнение, что именно после взрыва США «Северных потоков» в Британии начался кризис. После начала российской спецоперации страны Европы начали активно вводить санкции против РФ. Среди ограничений было введение потолка цен на российские энергоресурсы. Из-за этого Россия прекратила поставлять нефть и газ странам, поддержавшим антироссийские запреты. Представитель швейцарско-нидерландского нефтетрейдера Vitol Сид Бамбавале предположил, что энергетический кризис может продлиться несколько лет, сообщает «Ридус». Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что настоящей причиной начала кризиса в Европе является рост азиатских экономик, передает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели издания The Telegraph (заблокирован в РФ) раскритиковали главу британского казначейства Джереми Ханта. Это произошло после его призывов к британцам экономить на электроэнергии для победы над президентом России Владимиром Путиным. «Какой бред! Будто это все Путин подстроил! Они просто заговаривают нам зубы и отвлекают внимание от полного отсутствия планирования в британской энергетике», — написал Phillip cox. Другой читатель The Telegraph добавил, что Британия превращается в государство с диктатурой. «Не ждите, что цены на энергию упадут!» — заключил он. Его поддержал Geoffrey Crouch, заявив, что мерзнуть посреди зимы, чтобы «победить Путина», — глупая затея. «Какая глупость! «Лучший способ положить конец конфликту — это переговоры», — отметил пользователь. «Как мило: экономьте, чтобы победить Путина. С чего начнем, с нового бассейна Риши [Сунака, премьер-министра Великобритании] или личного самолета Бориса [Джонсона, экс-премьер-министра Британии]?» —задался вопросом Even Stevens. К нему присоединился другой комментатор, написав: «Покажите пример: отключите отопление в кабинете министров и наденьте свитера». «Нам нужно больше атомных станций, но вы даже не строите новые на замену старым. А виновата во всем Россия?» — прокомментировал Kenneth Bell. David Bunney сделал вывод, что страны Запада выступают за «нулевую энергию, нулевое производство, нулевое сельское хозяйство и нулевую экономику». Он также указал на то, что государства притворяются, что электросети полностью обеспечивают их энергией, при этом закупая энергоресурсы и промтовары у России и Китая. Также читатель выразил мнение, что именно после взрыва США «Северных потоков» в Британии начался кризис. После начала российской спецоперации страны Европы начали активно вводить санкции против РФ. Среди ограничений было введение потолка цен на российские энергоресурсы. Из-за этого Россия прекратила поставлять нефть и газ странам, поддержавшим антироссийские запреты. Представитель швейцарско-нидерландского нефтетрейдера Vitol Сид Бамбавале предположил, что энергетический кризис может продлиться несколько лет, сообщает «Ридус». Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что настоящей причиной начала кризиса в Европе является рост азиатских экономик, передает MK.RU.