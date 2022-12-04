В Германии призвали не принимать Украину в НАТО ради отношений с РФ

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла поддержал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о предоставлении гарантий безопасности для России. Для этого, по его словам, необходимо исключить получение Украиной членства в НАТО.
«Долгосрочное решение конфликта должно предусматривать нейтралитет Украины. Это исключает членство в НАТО», — приводит слова Хрупалла издание Die Welt.
Депутат добавил, что для того, чтобы Россия села за стол переговоров, Германия и Франция должны перестать поставлять Украине оружие. Кроме того, они обязаны отменить санкции против России.
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Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла поддержал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о предоставлении гарантий безопасности для России. Для этого, по его словам, необходимо исключить получение Украиной членства в НАТО. «Долгосрочное решение конфликта должно предусматривать нейтралитет Украины. Это исключает членство в НАТО», — приводит слова Хрупалла издание Die Welt. Депутат добавил, что для того, чтобы Россия села за стол переговоров, Германия и Франция должны перестать поставлять Украине оружие. Кроме того, они обязаны отменить санкции против России. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о том, что будущая архитектура безопасности Европы должна дать гарантии для России, рядом с которой НАТО развертывает оружие. В Германии местные жители поддержали идею Макрона.