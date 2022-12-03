Макрон: Европа должна дать гарантии безопасности России 03 декабря 2022 в 18:13 Размер текста - 17 + Макрон считает, что вопрос гарантий безопасности РФ станет частью переговоров о мире Фото: Официальный сайт Президента РФ Будущая архитектура безопасности Европы должна дать гарантии для России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идет, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», — приводит слова президента TF1 Info . Также французский лидер заявил о необходимости защиты союзников и, в то же время, обеспечения России гарантиями безопасности в момент, когда все вернутся за стол переговоров. Вопросы о защите РФ станут частью разговоров о примирении. Ранее Макрон заявил о готовности связаться с Путиным после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что точная дата телефонного разговора президентов пока не определена. Будущая архитектура безопасности Европы должна дать гарантии для России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идет, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», — приводит слова президента TF1 Info. Также французский лидер заявил о необходимости защиты союзников и, в то же время, обеспечения России гарантиями безопасности в момент, когда все вернутся за стол переговоров. Вопросы о защите РФ станут частью разговоров о примирении. Ранее Макрон заявил о готовности связаться с Путиным после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что точная дата телефонного разговора президентов пока не определена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям