Макрон: Европа должна дать гарантии безопасности России

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Макрон считает, что вопрос гарантий безопасности РФ станет частью переговоров о мире Фото:

Будущая архитектура безопасности Европы должна дать гарантии для России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идет, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», — приводит слова президента TF1 Info.

Также французский лидер заявил о необходимости защиты союзников и, в то же время, обеспечения России гарантиями безопасности в момент, когда все вернутся за стол переговоров. Вопросы о защите РФ станут частью разговоров о примирении.

Ранее Макрон заявил о готовности связаться с Путиным после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что точная дата телефонного разговора президентов пока не определена.

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Будущая архитектура безопасности Европы должна дать гарантии для России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идет, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», — приводит слова президента TF1 Info. Также французский лидер заявил о необходимости защиты союзников и, в то же время, обеспечения России гарантиями безопасности в момент, когда все вернутся за стол переговоров. Вопросы о защите РФ станут частью разговоров о примирении. Ранее Макрон заявил о готовности связаться с Путиным после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что точная дата телефонного разговора президентов пока не определена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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