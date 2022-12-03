Макрон: Европа должна дать гарантии безопасности России

Макрон считает, что вопрос гарантий безопасности РФ станет частью переговоров о миреФото: Официальный сайт Президента РФ
Будущая архитектура безопасности Европы должна дать гарантии для России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идет, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», — приводит слова президента TF1 Info.
Также французский лидер заявил о необходимости защиты союзников и, в то же время, обеспечения России гарантиями безопасности в момент, когда все вернутся за стол переговоров. Вопросы о защите РФ станут частью разговоров о примирении.
Ранее Макрон заявил о готовности связаться с Путиным после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что точная дата телефонного разговора президентов пока не определена.
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Будущая архитектура безопасности Европы должна дать гарантии для России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идет, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», — приводит слова президента TF1 Info. Также французский лидер заявил о необходимости защиты союзников и, в то же время, обеспечения России гарантиями безопасности в момент, когда все вернутся за стол переговоров. Вопросы о защите РФ станут частью разговоров о примирении. Ранее Макрон заявил о готовности связаться с Путиным после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что точная дата телефонного разговора президентов пока не определена.