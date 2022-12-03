Немцы одобрили идею Макрона о поддержке России

04 декабря 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

У каждой страны есть интересы безопасности, особенно у крупной военной державы, заявил читатель немецкой газеты Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие пользователи поддержали идею президента Франции Эммануэля Макрона об обеспечении России гарантиями безопасности. Одобрительные комментарии оставили читатели немецкой газеты Die Welt. «Одобряю Макрона. У каждой страны есть интересы безопасности, особенно у крупной военной державы», — написал один из пользователей. Другой читатель отметил, что Макрон выбрал правильное направление в политике. Европейцы и украинцы будут, вероятно, благодарны ему в обозримом будущем, заключил он. Другой пользователь написал, что такое заявление Макрона должно было прозвучать еще до 2021 года. Комментатор под ником Anton E поддержал эту мысль, задавшись вопросом: «Почему это не было возможно в январе этого года?». «Макрон кажется единственным здравомыслящим политиком в Европе. Он стоит рядом с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном», — отметил другой комментатор. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Одной из ее целей было предотвращение расширения НАТО на восток. Однако летом 2022 года НАТО стало усиливать свое влияние на восточном направлении. Позже Эммануэль Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна обеспечить гарантии для России. Помимо этого французский лидер заявил и о необходимости защиты союзников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Немецкие пользователи поддержали идею президента Франции Эммануэля Макрона об обеспечении России гарантиями безопасности. Одобрительные комментарии оставили читатели немецкой газеты Die Welt. «Одобряю Макрона. У каждой страны есть интересы безопасности, особенно у крупной военной державы», — написал один из пользователей. Другой читатель отметил, что Макрон выбрал правильное направление в политике. Европейцы и украинцы будут, вероятно, благодарны ему в обозримом будущем, заключил он. Другой пользователь написал, что такое заявление Макрона должно было прозвучать еще до 2021 года. Комментатор под ником Anton E поддержал эту мысль, задавшись вопросом: «Почему это не было возможно в январе этого года?». «Макрон кажется единственным здравомыслящим политиком в Европе. Он стоит рядом с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном», — отметил другой комментатор. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Одной из ее целей было предотвращение расширения НАТО на восток. Однако летом 2022 года НАТО стало усиливать свое влияние на восточном направлении. Позже Эммануэль Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна обеспечить гарантии для России. Помимо этого французский лидер заявил и о необходимости защиты союзников.