«Известия»: в России часть пенсионеров освободят от налогов

05 декабря 2022 в 02:39 Размер текста - 17 +

Отмена налога также поможет индексировать пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Членам советов домов предлагают дать новую льготу, согласно которой они будут освобождены от подоходного налога и других отчислений. Такой законопроект поможет пенсионерам, которые являются участниками этих структур. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «В РФ хотят отменить налоги для пенсионеров, занятых в ЖКХ. То есть подоходные и страховые отчисления с вознаграждений членов советов домов, которые занимаются общими делами. Такой законопроект планируется внести в Госдуму до конца этого года», — сообщила «Известиям» Разворотнева. Она также объяснила мотивацию такого решения. По ее словам, выплаты для пенсионеров облагаются налогами, из-за чего они становятся работающими и индексация пенсии не происходит. «Но эта деятельность — не работа», — считает зампредседателя. С этим предложением также согласился и член Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов. «Вполне логично, что пенсионеры, занятые в ЖКХ на общественной работе, будут освобождаться от подоходных и других налоговых отчислений хотя бы потому, что функционал членов советов домов обширный, ответственность высокая, а доходы небольшие», — подытожил он. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерам также хотят дать еще одну льготу. Предложение об освобождении от имущественного налога на второй дом сделали представители риелторского бизнеса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Членам советов домов предлагают дать новую льготу, согласно которой они будут освобождены от подоходного налога и других отчислений. Такой законопроект поможет пенсионерам, которые являются участниками этих структур. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «В РФ хотят отменить налоги для пенсионеров, занятых в ЖКХ. То есть подоходные и страховые отчисления с вознаграждений членов советов домов, которые занимаются общими делами. Такой законопроект планируется внести в Госдуму до конца этого года», — сообщила «Известиям» Разворотнева. Она также объяснила мотивацию такого решения. По ее словам, выплаты для пенсионеров облагаются налогами, из-за чего они становятся работающими и индексация пенсии не происходит. «Но эта деятельность — не работа», — считает зампредседателя. С этим предложением также согласился и член Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов. «Вполне логично, что пенсионеры, занятые в ЖКХ на общественной работе, будут освобождаться от подоходных и других налоговых отчислений хотя бы потому, что функционал членов советов домов обширный, ответственность высокая, а доходы небольшие», — подытожил он. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерам также хотят дать еще одну льготу. Предложение об освобождении от имущественного налога на второй дом сделали представители риелторского бизнеса.