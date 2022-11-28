«Известия»: в России введут новую льготу для пенсионеров

Российские риелторы предложили освободить некоторых пенсионеров от имущественного налога

29 ноября 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

В кабмине перенаправили обращение для проработки в Минфин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Российских пенсионеров хотят освободить от имущественного налога на второй дом. Такую инициативу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направил риелторский бизнес. В России предложили освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности есть два дома, если один из них — дача, передают «Известия». Глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов отметил, что на сегодняшний день пенсионеры не платят налоги за недвижимость разных видов. Заместитель главы фракции либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Госдуме России Ярослав Нилов поддержал идею новой льготы для пенсионеров. При этом член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подчеркнул, что в случае ее введения, необходимо будет предусмотреть меры, исключающие махинации и злоупотребления. В Минфине напомнили, что уже сегодня пенсионеры, имеющие в собственности два дома, могут получить налоговый вычет за второй объект в размере стоимости 50 квадратных метров. Ранее доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич предложил властям РФ разово выплатить деньги всем пенсионерам. По его словам, в таком случае «бюджет не обеднеет, а людям станет жить лучше». Экономист подчеркнул, что «государство должно относиться к своим гражданам чуть более деликатно».

Российских пенсионеров хотят освободить от имущественного налога на второй дом. Такую инициативу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направил риелторский бизнес. В России предложили освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности есть два дома, если один из них — дача, передают «Известия». Глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов отметил, что на сегодняшний день пенсионеры не платят налоги за недвижимость разных видов. Заместитель главы фракции либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Госдуме России Ярослав Нилов поддержал идею новой льготы для пенсионеров. При этом член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подчеркнул, что в случае ее введения, необходимо будет предусмотреть меры, исключающие махинации и злоупотребления. В Минфине напомнили, что уже сегодня пенсионеры, имеющие в собственности два дома, могут получить налоговый вычет за второй объект в размере стоимости 50 квадратных метров. Ранее доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич предложил властям РФ разово выплатить деньги всем пенсионерам. По его словам, в таком случае «бюджет не обеднеет, а людям станет жить лучше». Экономист подчеркнул, что «государство должно относиться к своим гражданам чуть более деликатно».