Юрист предупредила о риске лишиться квартиры после покупки

05 декабря 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

Юрист советует внимательно просматривать документы, которые предоставляет продавец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россиян предупреждают, что само по себе право собственности на жилье еще не дает стопроцентную гарантию, что гражданин получит его в пользование навсегда. Об ошибках и рисках при совершении сделки рассказала юрист Елена Кудерко. В первую очередь она советует обратить внимание на продавца. «Права собственности можно лишиться на основании банкротства продавца. Даже спустя несколько лет после сделки», — приводит слова юриста агентство «Прайм». Риск многократно возрастает, в случае если в бумагах указана заниженная стоимость жилья. Если в суде признают, что сделка убыточна для обанкротившегося продавца, квартиру продадут с торгов, ради погашения задолженности перед кредиторами. Важным критерием является брак продавца, отмечает Кудерко. Квартира не должна быть приобретена в период с момента его заключения. В противном случае, чтобы избежать ситуации, когда договор признают недействительным, следует потребовать согласие супруга на такую сделку или попросить брачный договор. Юрист отмечает также, что если сделку заключил недееспособный гражданин (и об этом не было известно заранее), она будет расторгнута в суде. Важно понимать, что покупка квартиры в ипотеку не избавит от перечисленных рисков. В беседе с корреспондентами URA.RU президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко ранее подробно рассказывала, чем опасны ипотеки с низкой ставкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиян предупреждают, что само по себе право собственности на жилье еще не дает стопроцентную гарантию, что гражданин получит его в пользование навсегда. Об ошибках и рисках при совершении сделки рассказала юрист Елена Кудерко. В первую очередь она советует обратить внимание на продавца. «Права собственности можно лишиться на основании банкротства продавца. Даже спустя несколько лет после сделки», — приводит слова юриста агентство «Прайм». Риск многократно возрастает, в случае если в бумагах указана заниженная стоимость жилья. Если в суде признают, что сделка убыточна для обанкротившегося продавца, квартиру продадут с торгов, ради погашения задолженности перед кредиторами. Важным критерием является брак продавца, отмечает Кудерко. Квартира не должна быть приобретена в период с момента его заключения. В противном случае, чтобы избежать ситуации, когда договор признают недействительным, следует потребовать согласие супруга на такую сделку или попросить брачный договор. Юрист отмечает также, что если сделку заключил недееспособный гражданин (и об этом не было известно заранее), она будет расторгнута в суде. Важно понимать, что покупка квартиры в ипотеку не избавит от перечисленных рисков. В беседе с корреспондентами URA.RU президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко ранее подробно рассказывала, чем опасны ипотеки с низкой ставкой.