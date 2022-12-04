Аналитик Радченко предупредила об опасности ипотеки с низкой ставкой

Аналитик Радченко: ипотека под 1% грозит потерей денег и переплатами

04 декабря 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Квартиры могли подорожать на 30% из-за ипотеки, сказала Ирина Радченко Фото: Размик Закарян © URA.RU Ипотека со ставкой в 1% годовых приведет к увеличению стоимости квадратного метра жилья и невыгодной сделке при желании продать квартиру. Об этом URA.RU сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. «Посчитайте сами: взяли по нормальной цене со ставкой 6% или взяли на 30% дороже, но со ставкой 1%, выплатили за 20 лет, и встает большой вопрос, где выгода. Если потом нужно будет продать эту квартиру, то вы продадите по цене рынка, а не фейковой цене в вашем договоре купли продажи», — сказала Ирина Радченко. Она объяснила, что на самом деле сниженная ставка полезна только продавцам новостроек. «Риелторам выгодно пропагандировать эту ипотеку. Они будут говорить, что это счастье, потому что риелтор получает комиссию. А она будет на 30% выше», — отметила президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Эксперт подчеркнула, что Центробанк уже начал бороться с ипотекой по ставке в 1%. «[Глава ЦБ Эльвира] Набиуллина жестко высказывается по поводу этой махинации. Потому что теоретически ставка 1%, но стоимость квадратного метра растет на 30%, и заемщик в итоге платит те же деньги, что и его сосед, который взял под 6% по субсидированной ставке по нормальной цене. На доступность жилья влияет не только ипотечная ставка, но и стоимость квадратного метра. Если бы жестко ЦБ не вмешался, у нас стоимость недвижимости выросла бы еще на 30%», — заключила Радченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ипотека со ставкой в 1% годовых приведет к увеличению стоимости квадратного метра жилья и невыгодной сделке при желании продать квартиру. Об этом URA.RU сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. «Посчитайте сами: взяли по нормальной цене со ставкой 6% или взяли на 30% дороже, но со ставкой 1%, выплатили за 20 лет, и встает большой вопрос, где выгода. Если потом нужно будет продать эту квартиру, то вы продадите по цене рынка, а не фейковой цене в вашем договоре купли продажи», — сказала Ирина Радченко. Она объяснила, что на самом деле сниженная ставка полезна только продавцам новостроек. «Риелторам выгодно пропагандировать эту ипотеку. Они будут говорить, что это счастье, потому что риелтор получает комиссию. А она будет на 30% выше», — отметила президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Эксперт подчеркнула, что Центробанк уже начал бороться с ипотекой по ставке в 1%. «[Глава ЦБ Эльвира] Набиуллина жестко высказывается по поводу этой махинации. Потому что теоретически ставка 1%, но стоимость квадратного метра растет на 30%, и заемщик в итоге платит те же деньги, что и его сосед, который взял под 6% по субсидированной ставке по нормальной цене. На доступность жилья влияет не только ипотечная ставка, но и стоимость квадратного метра. Если бы жестко ЦБ не вмешался, у нас стоимость недвижимости выросла бы еще на 30%», — заключила Радченко.