ХМАО в числе регионов, где наиболее распространены вредные привычки

Жители ХМАО довольно сильно привержены вредным привычкам, по сравнению с другими регионами страны. Югра заняла 71 место из 85 субъектов России, о чем сообщило агентство РИА Новости.
«Рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек. Ханты-Мансийский автономный округ — 71 место из 85. Рейтинговый балл в 2001 году — 37,8. Рейтинговый балл в 2000 году — 41,3», — указано в рейтинге РИА Новости.
При составлении рейтинга эксперты учитывали следующие показатели: употребление табачных изделий, продажа алкоголя, количество преступлений, совершенных на фоне алкогольного и наркотического опьянения либо преступления связанные с наркотическими средствами, а также смертность из-за употребления спиртного. Расчеты основывались на данных Росстата и Генпрокуратуры.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выросло число жителей, которые зарабатывают больше 100 тысяч. В 2021 году этот показатель был 22,4%, в 2022 — 25%.
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