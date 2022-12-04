04 декабря 2022

Макрон: Франция не стремится уничтожить Россию

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, макрон эммануэль
Макрон заявил, что всегда уважал народ России Фото:

Франция и другие западные страны не стремятся уничтожить Россию. Об это заявил журналистам глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон.

«У нас во Франции никогда не было такого стремления. <…> Более того, у нас очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали народ России», — заявил Макрон в интервью телеканалу CBS.

Ранее Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна обеспечить гарантии для России. Помимо этого французский лидер заявил и о необходимости защиты союзников. Французский лидер также говорил о желании поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Однако в Кремле сообщили, что точной даты телефонного разговора между главами государств пока нет.

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Франция и другие западные страны не стремятся уничтожить Россию. Об это заявил журналистам глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон. «У нас во Франции никогда не было такого стремления. <…> Более того, у нас очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали народ России», — заявил Макрон в интервью телеканалу CBS. Ранее Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна обеспечить гарантии для России. Помимо этого французский лидер заявил и о необходимости защиты союзников. Французский лидер также говорил о желании поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Однако в Кремле сообщили, что точной даты телефонного разговора между главами государств пока нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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