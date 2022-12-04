Макрон: Франция не стремится уничтожить Россию

Макрон заявил, что всегда уважал народ РоссииФото: Официальный сайт Президента РФ
Франция и другие западные страны не стремятся уничтожить Россию. Об это заявил журналистам глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон.
«У нас во Франции никогда не было такого стремления. <…> Более того, у нас очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали народ России», — заявил Макрон в интервью телеканалу CBS.
Ранее Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна обеспечить гарантии для России. Помимо этого французский лидер заявил и о необходимости защиты союзников. Французский лидер также говорил о желании поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Однако в Кремле сообщили, что точной даты телефонного разговора между главами государств пока нет.
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Франция и другие западные страны не стремятся уничтожить Россию. Об это заявил журналистам глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон. «У нас во Франции никогда не было такого стремления. <…> Более того, у нас очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали народ России», — заявил Макрон в интервью телеканалу CBS. Ранее Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна обеспечить гарантии для России. Помимо этого французский лидер заявил и о необходимости защиты союзников. Французский лидер также говорил о желании поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Однако в Кремле сообщили, что точной даты телефонного разговора между главами государств пока нет.