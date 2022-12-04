04 декабря 2022

Глава МЧС России озвучил предварительную версию взрыва дома в Нижневартовске

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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, куренков александр
Куренков сообщил, что предварительно причиной взрыва является взрыв газового баллона Фото:

Глава МЧС России Александр Куренков во время пресс-подхода по итогам экстренного заседания штаба в Нижневартовске рассказал, что по предварительной версии в одной из квартир дома по адресу Мира 6а взорвалось несколько баллонов с газом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«По предварительной версии, один из жильцов дома хранил в своей квартире несколько баллонов с газом. В результате разгерметизации одного из них, произошел взрыв», — передает слова Александра Куренкова корреспондент URA.RU.

Глава ведомства отметил, что накануне одна из жительниц подъезда обращалась к собственнику квартиры, в которой произошел взрыв. Она сообщила, что в подъезде присутствует запах газа, в последствии произошло ЧП.

Заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский рассказал журналистам, что через органы прокуратуры совместно с Ростехнадзором будут проведены внеплановые проверки газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов. Такое мероприятие будет организовано в ближайшие несколько дней.

Ранее URA.RU сообщало, что взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте ЧП работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа. После прибытия на место трагедии Губернатора ХМАО Натальи Комаровой и Главы МЧС России Александра Куренкова, проведено закрытое заседание оперштаба.

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Глава МЧС России Александр Куренков во время пресс-подхода по итогам экстренного заседания штаба в Нижневартовске рассказал, что по предварительной версии в одной из квартир дома по адресу Мира 6а взорвалось несколько баллонов с газом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «По предварительной версии, один из жильцов дома хранил в своей квартире несколько баллонов с газом. В результате разгерметизации одного из них, произошел взрыв», — передает слова Александра Куренкова корреспондент URA.RU. Глава ведомства отметил, что накануне одна из жительниц подъезда обращалась к собственнику квартиры, в которой произошел взрыв. Она сообщила, что в подъезде присутствует запах газа, в последствии произошло ЧП. Заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский рассказал журналистам, что через органы прокуратуры совместно с Ростехнадзором будут проведены внеплановые проверки газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов. Такое мероприятие будет организовано в ближайшие несколько дней. Ранее URA.RU сообщало, что взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте ЧП работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа. После прибытия на место трагедии Губернатора ХМАО Натальи Комаровой и Главы МЧС России Александра Куренкова, проведено закрытое заседание оперштаба.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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