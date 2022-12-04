В Челябинской области задержатся аномальные морозы

В Челябинской области 5—8 декабря сохранится аномально холодная температура воздуха. По данным гидрометцентра, среднесуточная температура отклонилась от климатической нормы на семь градусов и более.
«В отдельных районах Челябинской области 5—8 декабря сохраняется аномально холодная погода. Температура ниже нормы на семь и более градусов», — сообщил гидрометцентр региона на сайте.
В связи с осадками в Челябинске на улицы вывели 328 единиц дорожной техники. Как мэрия города сообщила на сайте, на улицах с утра 5 декабря работают 2119 дорожных рабочих и дворников.
В мэрии добавили, что силы брошены на очистку дорог, тротуаров, дворов, прилотковой части, остановок общественного транспорта. Коммунальные службы убирают снег и наледь, снег вывозится.
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