В Челябинской области задержатся аномальные морозы

Холода в регионе задержатся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 5—8 декабря сохранится аномально холодная температура воздуха. По данным гидрометцентра, среднесуточная температура отклонилась от климатической нормы на семь градусов и более.

«В отдельных районах Челябинской области 5—8 декабря сохраняется аномально холодная погода. Температура ниже нормы на семь и более градусов», — сообщил гидрометцентр региона на сайте.

В связи с осадками в Челябинске на улицы вывели 328 единиц дорожной техники. Как мэрия города сообщила на сайте, на улицах с утра 5 декабря работают 2119 дорожных рабочих и дворников.

В мэрии добавили, что силы брошены на очистку дорог, тротуаров, дворов, прилотковой части, остановок общественного транспорта. Коммунальные службы убирают снег и наледь, снег вывозится.