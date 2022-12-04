04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

В Челябинской области задержатся аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, телевидение, климат, мороз, антена, куржак
Холода в регионе задержатся Фото:

В Челябинской области 5—8 декабря сохранится аномально холодная температура воздуха. По данным гидрометцентра, среднесуточная температура отклонилась от климатической нормы на семь градусов и более.

«В отдельных районах Челябинской области 5—8 декабря сохраняется аномально холодная погода. Температура ниже нормы на семь и более градусов», — сообщил гидрометцентр региона на сайте.

В связи с осадками в Челябинске на улицы вывели 328 единиц дорожной техники. Как мэрия города сообщила на сайте, на улицах с утра 5 декабря работают 2119 дорожных рабочих и дворников.

В мэрии добавили, что силы брошены на очистку дорог, тротуаров, дворов, прилотковой части, остановок общественного транспорта. Коммунальные службы убирают снег и наледь, снег вывозится.

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В Челябинской области 5—8 декабря сохранится аномально холодная температура воздуха. По данным гидрометцентра, среднесуточная температура отклонилась от климатической нормы на семь градусов и более. «В отдельных районах Челябинской области 5—8 декабря сохраняется аномально холодная погода. Температура ниже нормы на семь и более градусов», — сообщил гидрометцентр региона на сайте. В связи с осадками в Челябинске на улицы вывели 328 единиц дорожной техники. Как мэрия города сообщила на сайте, на улицах с утра 5 декабря работают 2119 дорожных рабочих и дворников. В мэрии добавили, что силы брошены на очистку дорог, тротуаров, дворов, прилотковой части, остановок общественного транспорта. Коммунальные службы убирают снег и наледь, снег вывозится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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