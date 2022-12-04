Свердловские власти отчитались о борьбе с последствиями снегопада

05 декабря 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Последствия снегопада на дорогах ликвидировали 312 единиц спецтехники Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области последствия снегопада на дорогах ликвидировали 312 снегоуборочных машин. Для избавления от зимней скользкости было израсходовано 210 тонн песка и 12 тысяч тонн пескосоляной смеси. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Чтобы очистить свердловские дороги от последствий снегопада, на линию вышли 258 комбинированных дорожных машин, 33 автомобилей с отвалом, 11 автогрейдеров и 10 единиц прочей техники. Работы будут продолжаться до полного устранения зимней скользкости», — сказано в сообщении ДИПа. Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций в реальном времени помогают 50 автоматических постов дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами. Ранее агентство писало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов заставил дорожников работать круглосуточно из-за адских пробок. Причиной десятибалльных пробок стал снегопад. По словам мэра, работа ответственных чиновников и служб организована «более-менее».

В Свердловской области последствия снегопада на дорогах ликвидировали 312 снегоуборочных машин. Для избавления от зимней скользкости было израсходовано 210 тонн песка и 12 тысяч тонн пескосоляной смеси. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Чтобы очистить свердловские дороги от последствий снегопада, на линию вышли 258 комбинированных дорожных машин, 33 автомобилей с отвалом, 11 автогрейдеров и 10 единиц прочей техники. Работы будут продолжаться до полного устранения зимней скользкости», — сказано в сообщении ДИПа. Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций в реальном времени помогают 50 автоматических постов дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами. Ранее агентство писало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов заставил дорожников работать круглосуточно из-за адских пробок. Причиной десятибалльных пробок стал снегопад. По словам мэра, работа ответственных чиновников и служб организована «более-менее».