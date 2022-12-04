04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

Свердловские власти отчитались о борьбе с последствиями снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, осадки
Последствия снегопада на дорогах ликвидировали 312 единиц спецтехники Фото:

В Свердловской области последствия снегопада на дорогах ликвидировали 312 снегоуборочных машин. Для избавления от зимней скользкости было израсходовано 210 тонн песка и 12 тысяч тонн пескосоляной смеси. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Чтобы очистить свердловские дороги от последствий снегопада, на линию вышли 258 комбинированных дорожных машин, 33 автомобилей с отвалом, 11 автогрейдеров и 10 единиц прочей техники. Работы будут продолжаться до полного устранения зимней скользкости», — сказано в сообщении ДИПа.

Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций в реальном времени помогают 50 автоматических постов дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами.

Ранее агентство писало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов заставил дорожников работать круглосуточно из-за адских пробок. Причиной десятибалльных пробок стал снегопад. По словам мэра, работа ответственных чиновников и служб организована «более-менее».

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В Свердловской области последствия снегопада на дорогах ликвидировали 312 снегоуборочных машин. Для избавления от зимней скользкости было израсходовано 210 тонн песка и 12 тысяч тонн пескосоляной смеси. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Чтобы очистить свердловские дороги от последствий снегопада, на линию вышли 258 комбинированных дорожных машин, 33 автомобилей с отвалом, 11 автогрейдеров и 10 единиц прочей техники. Работы будут продолжаться до полного устранения зимней скользкости», — сказано в сообщении ДИПа. Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций в реальном времени помогают 50 автоматических постов дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами. Ранее агентство писало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов заставил дорожников работать круглосуточно из-за адских пробок. Причиной десятибалльных пробок стал снегопад. По словам мэра, работа ответственных чиновников и служб организована «более-менее».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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