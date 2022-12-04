04 декабря 2022
03 декабря 2022

Челябинский медик рассказал, как вовремя распознать тромбоз

Главврач ГКБ №1 Челябинска Тарасов: случаи тромбоза участились из-за коронавируса
© Служба новостей «URA.RU»
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Прививку от гриппа поставит первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, а также руководители органов исполнительно власти региона. Челябинск, тарасов дмитрий
Дмитрий Тарасов считает, что тромбоза можно избежать Фото:
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Коронавирус COVID-19

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, как вовремя распознать и избежать тромбоз. По его словам, случаи тромбоза участились из-за коронавируса.

«В последние полгода-год наблюдаю очень опасный тренд. Вот вроде здоровый человек, переболел ковидом, конечно, ну так кто им не переболел. И вдруг врачи предупреждают — возможен тромбоз. А если недоглядели, то и крайне неприятные исходы», — написал Тарасов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В группе риска находятся люди с наследственной предрасположенностью, сахарным диабетом и ожирением, пациенты старше 40 лет, беременные и роженицы, онкобольные. Сидячий образ жизни, работа на ногах, частые перелеты — нередко становятся причиной возникновения тромбов. Можно сказать, что в зоне риска практически все.

Тарасов перечислил симптомы, при которых необходимо незамедлительно обращаться к врачу:

  • Возникает боль, отек, посинение участка кожи, повышение температуры в конечностях — это может свидетельствовать об образовании тромба;
  • Появляется одышка, удушье, кашель с кровью, сильная боль в груди, ощущение потери сознания, чувство страха — возможен инфаркт миокарда.

Если пациент обращается в течении 12 часов с момента появления симптомов, врачи вводят препарат, способный растворить тромб. До 48 часов необходимо вмешательство через сосуды сердца: хирург должен вручную открыть суженный или закрытый сосуд.

Главврач рекомендует постоянно проходить исследования на свертываемость крови и диспансеризацию. Если человек переболел ковидом, то необходима углубленная диспансеризация через 3-6 месяцев после болезни.

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Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, как вовремя распознать и избежать тромбоз. По его словам, случаи тромбоза участились из-за коронавируса. «В последние полгода-год наблюдаю очень опасный тренд. Вот вроде здоровый человек, переболел ковидом, конечно, ну так кто им не переболел. И вдруг врачи предупреждают — возможен тромбоз. А если недоглядели, то и крайне неприятные исходы», — написал Тарасов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В группе риска находятся люди с наследственной предрасположенностью, сахарным диабетом и ожирением, пациенты старше 40 лет, беременные и роженицы, онкобольные. Сидячий образ жизни, работа на ногах, частые перелеты — нередко становятся причиной возникновения тромбов. Можно сказать, что в зоне риска практически все. Тарасов перечислил симптомы, при которых необходимо незамедлительно обращаться к врачу: Если пациент обращается в течении 12 часов с момента появления симптомов, врачи вводят препарат, способный растворить тромб. До 48 часов необходимо вмешательство через сосуды сердца: хирург должен вручную открыть суженный или закрытый сосуд. Главврач рекомендует постоянно проходить исследования на свертываемость крови и диспансеризацию. Если человек переболел ковидом, то необходима углубленная диспансеризация через 3-6 месяцев после болезни.
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