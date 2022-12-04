В начале недели жителей ЯНАО ожидает ветер и метель

05 декабря 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют в начале недели в некоторых районах округа метель Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО в начале трудовой недели ожидается ветреная погода и метель. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. «В понедельник, 5 декабря, на территории ЯНАО температура воздуха будет достигать -2…-7 градусов. В западных районах ожидается небольшой снег, местами метель. Потоки северо-западного, западного ветра достигнут 7-12 метров в секунду, местами до 17 метром в секунду», — отметили синоптики. 6 декабря днем температура воздуха достигнет -10…-15 градусов, местами до -5. Северо-западный и юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, местами небольшой снег. При этом ночью температура воздуха достигнет -13…-18 градусов, при натекании облачности до -6. Небольшой снег, в некоторых районах возможна метель. 7 декабря температура воздуха опустится до -13…-21, местами до -8 градусов. При этом небольшой снег и в отдельных районах метель. Потоки юго-западного и западного ветра в некоторых районах достигнут 16 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что шквальный ветер настигнет ЯНАО в середине ноября. Тогда порывы ветра достигли 18 метров в секунду.

В ЯНАО в начале трудовой недели ожидается ветреная погода и метель. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. «В понедельник, 5 декабря, на территории ЯНАО температура воздуха будет достигать -2…-7 градусов. В западных районах ожидается небольшой снег, местами метель. Потоки северо-западного, западного ветра достигнут 7-12 метров в секунду, местами до 17 метром в секунду», — отметили синоптики. 6 декабря днем температура воздуха достигнет -10…-15 градусов, местами до -5. Северо-западный и юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, местами небольшой снег. При этом ночью температура воздуха достигнет -13…-18 градусов, при натекании облачности до -6. Небольшой снег, в некоторых районах возможна метель. 7 декабря температура воздуха опустится до -13…-21, местами до -8 градусов. При этом небольшой снег и в отдельных районах метель. Потоки юго-западного и западного ветра в некоторых районах достигнут 16 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что шквальный ветер настигнет ЯНАО в середине ноября. Тогда порывы ветра достигли 18 метров в секунду.