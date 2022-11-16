В ЯНАО ожидается шквальный ветер

Порывы ветра будут достигать 23 м/с Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории ЯНАО 18 ноября ожидаются шквальный ветер. Об этом сообщает МЧС ЯНАО.

«18.11.2022 в ЯНАО ожидается сильный ветер порывами до 23 м/с», — сообщили в МЧС. Там отметили, что работает единый телефон для экстренных служб — 112, 101.

Ранее URA.RU рассказывало, что работа судов на воздушной подушке на главной переправе ЯНАО может быть ограничена из-за погоды. Маршрут нужно планировать заблаговременно.