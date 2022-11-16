16 ноября 2022

В ЯНАО ожидается шквальный ветер

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Порывы ветра будут достигать 23 м/с Фото:

На территории ЯНАО 18 ноября ожидаются шквальный ветер. Об этом сообщает МЧС ЯНАО.

«18.11.2022 в ЯНАО ожидается сильный ветер порывами до 23 м/с», — сообщили в МЧС. Там отметили, что работает единый телефон для экстренных служб — 112, 101.

Ранее URA.RU рассказывало, что работа судов на воздушной подушке на главной переправе ЯНАО может быть ограничена из-за погоды. Маршрут нужно планировать заблаговременно.

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На территории ЯНАО 18 ноября ожидаются шквальный ветер. Об этом сообщает МЧС ЯНАО. «18.11.2022 в ЯНАО ожидается сильный ветер порывами до 23 м/с», — сообщили в МЧС. Там отметили, что работает единый телефон для экстренных служб — 112, 101. Ранее URA.RU рассказывало, что работа судов на воздушной подушке на главной переправе ЯНАО может быть ограничена из-за погоды. Маршрут нужно планировать заблаговременно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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