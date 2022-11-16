В ЯНАО ожидается шквальный ветер

Порывы ветра будут достигать 23 м/с
На территории ЯНАО 18 ноября ожидаются шквальный ветер. Об этом сообщает МЧС ЯНАО.
«18.11.2022 в ЯНАО ожидается сильный ветер порывами до 23 м/с», — сообщили в МЧС. Там отметили, что работает единый телефон для экстренных служб — 112, 101.
Ранее URA.RU рассказывало, что работа судов на воздушной подушке на главной переправе ЯНАО может быть ограничена из-за погоды. Маршрут нужно планировать заблаговременно.
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