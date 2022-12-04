Пермячку осудят за контрабанду препаратов для похудения

05 декабря 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Пермячку и ее знакомую будут судить за контрабанду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермячку и ее знакомую будут судить за контрабанду сильнодействующих препаратов для похудения. Подробности о незаконной деятельности двух приятельниц рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «По версии следствия, в апреле 2022 года жительницы Перми и Тольятти заказали через интернет сильнодействующие препараты для похудения, которые запрещены на территории России. Получив их на руки, они нашли кому продать эти вещества, но до конца совершить преступный замысел женщины не смогли, так как были задержаны сотрудниками таможни», — сообщает ведомство. В отношении пермячки и ее знакомой было возбуждено уголовное дело по трем статьям. Сейчас расследование завершено, дело передано на рассмотрение в суд.

Пермячку и ее знакомую будут судить за контрабанду сильнодействующих препаратов для похудения. Подробности о незаконной деятельности двух приятельниц рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «По версии следствия, в апреле 2022 года жительницы Перми и Тольятти заказали через интернет сильнодействующие препараты для похудения, которые запрещены на территории России. Получив их на руки, они нашли кому продать эти вещества, но до конца совершить преступный замысел женщины не смогли, так как были задержаны сотрудниками таможни», — сообщает ведомство. В отношении пермячки и ее знакомой было возбуждено уголовное дело по трем статьям. Сейчас расследование завершено, дело передано на рассмотрение в суд.