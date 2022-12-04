04 декабря 2022
03 декабря 2022

Пермячку осудят за контрабанду препаратов для похудения

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
Пермячку и ее знакомую будут судить за контрабанду Фото:

Пермячку и ее знакомую будут судить за контрабанду сильнодействующих препаратов для похудения. Подробности о незаконной деятельности двух приятельниц рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«По версии следствия, в апреле 2022 года жительницы Перми и Тольятти заказали через интернет сильнодействующие препараты для похудения, которые запрещены на территории России. Получив их на руки, они нашли кому продать эти вещества, но до конца совершить преступный замысел женщины не смогли, так как были задержаны сотрудниками таможни», — сообщает ведомство.

В отношении пермячки и ее знакомой было возбуждено уголовное дело по трем статьям. Сейчас расследование завершено, дело передано на рассмотрение в суд.

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Пермячку и ее знакомую будут судить за контрабанду сильнодействующих препаратов для похудения. Подробности о незаконной деятельности двух приятельниц рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «По версии следствия, в апреле 2022 года жительницы Перми и Тольятти заказали через интернет сильнодействующие препараты для похудения, которые запрещены на территории России. Получив их на руки, они нашли кому продать эти вещества, но до конца совершить преступный замысел женщины не смогли, так как были задержаны сотрудниками таможни», — сообщает ведомство. В отношении пермячки и ее знакомой было возбуждено уголовное дело по трем статьям. Сейчас расследование завершено, дело передано на рассмотрение в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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