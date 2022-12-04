Источник: свердловский губернатор выбрал дату «прямой линии»

«Прямую линию» губернатора Куйвашева планируют провести 9 декабря

Прошлогодняя «прямая линия» Евгения Куйвашева состоялась в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время проведет «прямую линию» с жителями региона. Общение предварительно назначено на 9 декабря, сообщил URA.RU источник во власти. Окончательно дата еще не согласована.

«[Прямой эфир губернатора] запланирован на ближайшую пятницу, 9 декабря. Площадкой выступит ОТВ», — рассказал собеседник агентства, заметив, что дата пока не утверждена. Другой инсайдер, близкий к подготовке эфира, допустил, что из-за технических нюансов может быть выбран более поздний день.

Вместе с тем первый источник подчеркнул, что областной департамент информполитики готовит «прямую линию» в условиях большой секретности. В самом департаменте предложили URA.RU дождаться официального анонса.

Предыдущая «прямая линия», которая прошла 6 сентября 2022 года, стала для Куйвашева первой за десять лет работы губернатором. В течение 2 часов 25 минут глава региона ответил на 43 вопроса, адресовав треть озвученных проблем мэрам и профильным министрам. Наблюдатели отмечали просчет имиджмейкеров Куйвашева — «прямая линия» была подготовлена без основной, магистральной темы.

Поручение губернаторам проводить эфиры с гражданами давал президент РФ Владимир Путин. Сам он устраивает «прямые линии» с 2001 года. В этом году, впрочем, общения Путина с россиянами пока не было. Последний раз Кремль поднимал эту тему в начале ноября, сообщив, что «прямую линию» могут объединить с итоговой пресс-конференцией.