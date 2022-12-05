Алексей Текслер заявил о важности оказания высокотехнологичной медпомощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 декабря посетил Областную клиническую больницу и по его словам, увидел медицину будущего. В ходе визита глава региона ознакомился с инновационными методиками оказания медпомощи, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня в нашей главной областной больнице посмотрел новые операционные блоки и современные операционные. Это новейшее оборудование, на котором наши врачи совершают уникальные операции, в том числе и по трансплантации», — заявил Текслер.

Новый оперблок в областной больнице работает уже три недели в тестовом режиме. Он включает в себя 8 операционных различного профиля.

Текслер также обсудил с медиками строительство нового хирургического корпуса на территории ОКБ. Глава региона обратил внимание, что медикам необходимо стремиться делать больше высокотехнологичных операций в регионе.

«Сегодня встречусь с нашими разработчиками. Это компания из Челябинска, которая развивает технологию диагностики на основе искусственного интеллекта. Об этих ребятах я сам узнал из новостей, когда их награждал Герман Грехт», — заявил глава региона.

Текслер отметил, что сейчас основной упор в части развития здравоохранения в регионе также делается на развитие первичного звена. Власти активно ремонтируют старые больницы, строят новые и закупают медоборудование и автотранспорт.

Новый оперблок в областной больнице работает три недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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