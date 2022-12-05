Песков раскрыл, как новое решение ЕС повлияет на спецоперацию

Песков: потолок цен на нефть не отразится на спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Россия имеет все, для проведения спецоперации, сообщил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Введение потолка цен на российскую нефть не отразится на ходе специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Экономика России обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках СВО. Введение потолка цен на российскую нефть не повлияет на ход спецоперации. Но эти меры однозначно повлияют на стабильность мирового энергетического рынка с точки зрения его полной дестабилизации», — заявил Песков.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Введение потолка цен на российскую нефть не отразится на ходе специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Экономика России обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках СВО. Введение потолка цен на российскую нефть не повлияет на ход спецоперации. Но эти меры однозначно повлияют на стабильность мирового энергетического рынка с точки зрения его полной дестабилизации», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...