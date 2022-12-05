Песков раскрыл, как новое решение ЕС повлияет на спецоперацию

Россия имеет все, для проведения спецоперации, сообщил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Введение потолка цен на российскую нефть не отразится на ходе специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Экономика России обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках СВО. Введение потолка цен на российскую нефть не повлияет на ход спецоперации. Но эти меры однозначно повлияют на стабильность мирового энергетического рынка с точки зрения его полной дестабилизации», — заявил Песков.