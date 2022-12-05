В Кремле ответили на предложение Макрона

Песков: Кремль не видит сдвигов в вопросе предоставления гарантий безопасности ЕС для РФ
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
РФ не видит сдвигов в отношениях с ЕС Фото:

Страны Европейского союза не стремятся обеспечивать Россию необходимыми гарантиями безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Мы так не считаем», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, наблюдаются ли сдвиги в области предоставления гарантий безопасности для России от Европы. Ранее с такой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Страны Европейского союза не стремятся обеспечивать Россию необходимыми гарантиями безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Мы так не считаем», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, наблюдаются ли сдвиги в области предоставления гарантий безопасности для России от Европы. Ранее с такой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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