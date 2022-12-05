В Кремле ответили на предложение Макрона

Страны Европейского союза не стремятся обеспечивать Россию необходимыми гарантиями безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Мы так не считаем», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, наблюдаются ли сдвиги в области предоставления гарантий безопасности для России от Европы. Ранее с такой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
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Страны Европейского союза не стремятся обеспечивать Россию необходимыми гарантиями безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Мы так не считаем», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, наблюдаются ли сдвиги в области предоставления гарантий безопасности для России от Европы. Ранее с такой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон.