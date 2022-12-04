В пермской глубинке водителям предлагают зарплату в 150 тысяч рублей

05 декабря 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Работать на самосвале нужно будет по графику 15/15 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чернушке (Пермский край) местное предприятие ищет водителей самосвалов. Рабочим предлагают зарплату от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Объявление о работе опубликовано на портале «Авито». «В компанию ООО „УТС“ требуются водители категории C на 4-осные самосвалы. Зарплата: 100 — 150 тыс. рублей», — говорится в объявлении. Как рассказал работодатель, будущему сотруднику придется работать по графику 15/15. Работа посменная, с напарником. Также работать можно вахтовым методом, проживание в Чернушке за счет работодателя. Заработная плата зависит от количества пройденных километров. Водитель должен следить за состоянием машины, не иметь вредных привычек и обладать опытом работы на самосвалах от года.

В Чернушке (Пермский край) местное предприятие ищет водителей самосвалов. Рабочим предлагают зарплату от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Объявление о работе опубликовано на портале «Авито». «В компанию ООО „УТС“ требуются водители категории C на 4-осные самосвалы. Зарплата: 100 — 150 тыс. рублей», — говорится в объявлении. Как рассказал работодатель, будущему сотруднику придется работать по графику 15/15. Работа посменная, с напарником. Также работать можно вахтовым методом, проживание в Чернушке за счет работодателя. Заработная плата зависит от количества пройденных километров. Водитель должен следить за состоянием машины, не иметь вредных привычек и обладать опытом работы на самосвалах от года.