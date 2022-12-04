04 декабря 2022

В пермской глубинке водителям предлагают зарплату в 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты комбината
Работать на самосвале нужно будет по графику 15/15 Фото:

В Чернушке (Пермский край) местное предприятие ищет водителей самосвалов. Рабочим предлагают зарплату от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Объявление о работе опубликовано на портале «Авито».

«В компанию ООО „УТС“ требуются водители категории C на 4-осные самосвалы. Зарплата: 100 — 150 тыс. рублей», — говорится в объявлении.

Как рассказал работодатель, будущему сотруднику придется работать по графику 15/15. Работа посменная, с напарником. Также работать можно вахтовым методом, проживание в Чернушке за счет работодателя. Заработная плата зависит от количества пройденных километров. Водитель должен следить за состоянием машины, не иметь вредных привычек и обладать опытом работы на самосвалах от года.

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В Чернушке (Пермский край) местное предприятие ищет водителей самосвалов. Рабочим предлагают зарплату от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Объявление о работе опубликовано на портале «Авито». «В компанию ООО „УТС“ требуются водители категории C на 4-осные самосвалы. Зарплата: 100 — 150 тыс. рублей», — говорится в объявлении. Как рассказал работодатель, будущему сотруднику придется работать по графику 15/15. Работа посменная, с напарником. Также работать можно вахтовым методом, проживание в Чернушке за счет работодателя. Заработная плата зависит от количества пройденных километров. Водитель должен следить за состоянием машины, не иметь вредных привычек и обладать опытом работы на самосвалах от года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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