В пермской глубинке водителям предлагают зарплату в 150 тысяч рублей

В Чернушке (Пермский край) местное предприятие ищет водителей самосвалов. Рабочим предлагают зарплату от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Объявление о работе опубликовано на портале «Авито».
«В компанию ООО „УТС“ требуются водители категории C на 4-осные самосвалы. Зарплата: 100 — 150 тыс. рублей», — говорится в объявлении.
Как рассказал работодатель, будущему сотруднику придется работать по графику 15/15. Работа посменная, с напарником. Также работать можно вахтовым методом, проживание в Чернушке за счет работодателя. Заработная плата зависит от количества пройденных километров. Водитель должен следить за состоянием машины, не иметь вредных привычек и обладать опытом работы на самосвалах от года.
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