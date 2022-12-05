Вице-губернатор ХМАО: шансов найти выживших при разборе завалов дома в Нижневартовске почти нет

05 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Обрушения дома аккуратно разбирают сверху вниз Фото: Святослав Болконский новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Шансов найти выживших под завалами дома в Нижневартовске, в котором взорвался бытовой газ, почти не осталось. Такая вероятность при температуре ниже 25 градусов мороза в течение суток крайне мала. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока. «Вчера и сегодня разбор завалов идет с минутами тишины. Утром уже надежды на то, что кто-то остался и подаст голос, было мало. Температура воздуха под утро была минус 27-28. В целом, сейчас идет медленный разбор завалов, начиная с пятого этажа и до первого в третьем подъезде. Это будет происходить в ближайшие трое суток», — сказал Тиртока.



По словам заместителя губернатора, процедура разбора требует аккуратности, поскольку надежд на чудо никто не отменял. Все процедуры по ликвидации чрезвычайной ситуации займут до двух недель.«Только дом будут разбирать трое суток, как минимум. Опознание и идентификация тел могут занять еще несколько недель», — дополнил Тиртока. Согласно списку проживающих, пока неизвестна судьба четверых несовершеннолетних. Семь человек считаются пропавшими без вести. Один погибшим. Четверо, к моменту написания материала, находятся в лечебных учреждениях. «Была пациентка с гипертоническим кризом (у нее была такая реакция на стресс), двое тяжелых в Сургуте (90% тела ожогов — всегда очень сложно). Одна пациентка в реанимации Нижневартовска. С точки зрения пострадавших при взрыве, их пятеро, а стационарное лечение продолжают четверо» — прокомментировал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной послужило обрушения нескольких подъездов жилого дома из-за взрыва бытового газа в одной из квартир. Следователи склоняются к версии, что хлопок произошел в момент, когда один из жильцов пытался установить горелку на газовый баллон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шансов найти выживших под завалами дома в Нижневартовске, в котором взорвался бытовой газ, почти не осталось. Такая вероятность при температуре ниже 25 градусов мороза в течение суток крайне мала. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока. «Вчера и сегодня разбор завалов идет с минутами тишины. Утром уже надежды на то, что кто-то остался и подаст голос, было мало. Температура воздуха под утро была минус 27-28. В целом, сейчас идет медленный разбор завалов, начиная с пятого этажа и до первого в третьем подъезде. Это будет происходить в ближайшие трое суток», — сказал Тиртока. По словам заместителя губернатора, процедура разбора требует аккуратности, поскольку надежд на чудо никто не отменял. Все процедуры по ликвидации чрезвычайной ситуации займут до двух недель.«Только дом будут разбирать трое суток, как минимум. Опознание и идентификация тел могут занять еще несколько недель», — дополнил Тиртока. Согласно списку проживающих, пока неизвестна судьба четверых несовершеннолетних. Семь человек считаются пропавшими без вести. Один погибшим. Четверо, к моменту написания материала, находятся в лечебных учреждениях. «Была пациентка с гипертоническим кризом (у нее была такая реакция на стресс), двое тяжелых в Сургуте (90% тела ожогов — всегда очень сложно). Одна пациентка в реанимации Нижневартовска. С точки зрения пострадавших при взрыве, их пятеро, а стационарное лечение продолжают четверо» — прокомментировал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной послужило обрушения нескольких подъездов жилого дома из-за взрыва бытового газа в одной из квартир. Следователи склоняются к версии, что хлопок произошел в момент, когда один из жильцов пытался установить горелку на газовый баллон.