04 декабря 2022

Следователи установили причину взрыва в жилом доме Нижневартовска

Следователи сообщили, что взрыв в доме Нижневартовска произошел, когда к баллону начали подключать горелку
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, полиция, полицейский автомобиль, ск, полицейское оцепление, машина, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
Взрыв газа произошел, когда к баллону подключали горелку Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В следственном управлении ХМАО сообщили основную причину взрыва в многоквартирном доме Нижневартовска. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В качестве основной версии произошедшего рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов 3 подъезда на 2 этаже дома 6-а по улице Мира в городе Нижневартовске. Предварительно хлопок произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону», — сообщили в ведомстве.

Также следователи продолжают проверку в отношении сотрудников и руководства станции заправки газа, принадлежащей компании «АртСевер». Именно там был заправлен баллон газа, который взорвался в многоэтажке Нижневартовска. «По уголовному делу допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавшим. По мере извлечения из-под завалов и изъятия объектов для исследования будут назначены необходимые криминалистические судебные экспертизы. Также проводятся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования ООО Топливная компания „АртСевер“, где накануне мужчина заправлял газовый баллон», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что по факту обрушения дома в Нижневартовске возбудили уголовное дело. Уголовное дело возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности».

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В следственном управлении ХМАО сообщили основную причину взрыва в многоквартирном доме Нижневартовска. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В качестве основной версии произошедшего рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов 3 подъезда на 2 этаже дома 6-а по улице Мира в городе Нижневартовске. Предварительно хлопок произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону», — сообщили в ведомстве. Также следователи продолжают проверку в отношении сотрудников и руководства станции заправки газа, принадлежащей компании «АртСевер». Именно там был заправлен баллон газа, который взорвался в многоэтажке Нижневартовска. «По уголовному делу допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавшим. По мере извлечения из-под завалов и изъятия объектов для исследования будут назначены необходимые криминалистические судебные экспертизы. Также проводятся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования ООО Топливная компания „АртСевер“, где накануне мужчина заправлял газовый баллон», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что по факту обрушения дома в Нижневартовске возбудили уголовное дело. Уголовное дело возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности».
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