Следователи установили причину взрыва в жилом доме Нижневартовска

Следователи сообщили, что взрыв в доме Нижневартовска произошел, когда к баллону начали подключать горелку

05 декабря 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Взрыв газа произошел, когда к баллону подключали горелку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В следственном управлении ХМАО сообщили основную причину взрыва в многоквартирном доме Нижневартовска. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В качестве основной версии произошедшего рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов 3 подъезда на 2 этаже дома 6-а по улице Мира в городе Нижневартовске. Предварительно хлопок произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону», — сообщили в ведомстве. Также следователи продолжают проверку в отношении сотрудников и руководства станции заправки газа, принадлежащей компании «АртСевер». Именно там был заправлен баллон газа, который взорвался в многоэтажке Нижневартовска. «По уголовному делу допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавшим. По мере извлечения из-под завалов и изъятия объектов для исследования будут назначены необходимые криминалистические судебные экспертизы. Также проводятся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования ООО Топливная компания „АртСевер“, где накануне мужчина заправлял газовый баллон», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что по факту обрушения дома в Нижневартовске возбудили уголовное дело. Уголовное дело возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В следственном управлении ХМАО сообщили основную причину взрыва в многоквартирном доме Нижневартовска. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В качестве основной версии произошедшего рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов 3 подъезда на 2 этаже дома 6-а по улице Мира в городе Нижневартовске. Предварительно хлопок произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону», — сообщили в ведомстве. Также следователи продолжают проверку в отношении сотрудников и руководства станции заправки газа, принадлежащей компании «АртСевер». Именно там был заправлен баллон газа, который взорвался в многоэтажке Нижневартовска. «По уголовному делу допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавшим. По мере извлечения из-под завалов и изъятия объектов для исследования будут назначены необходимые криминалистические судебные экспертизы. Также проводятся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования ООО Топливная компания „АртСевер“, где накануне мужчина заправлял газовый баллон», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что по факту обрушения дома в Нижневартовске возбудили уголовное дело. Уголовное дело возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности».