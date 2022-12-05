Власти Нижневартовска приступили к расселению жителей дома, где взорвался газ

05 декабря 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Жителей Мира, 6а переселят в «ипотечную долину» и Старый Вартовск Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Администрация Нижневартовска (ХМАО) начала работу по переселению жителей дома по адресу Мира, 6а в маневренный фонд. Заместитель директора департамента ЖКХ Тимофей Шевченко рассказал корреспонденту URA.RU, что жильцам предоставят квартиры в микрорайонах восточной планировочной зоны. «На сегодняшний день мы располагаем маневренным фондом в трех жилых домах Нижневартовска по следующим адресам: Ханты-Мансийская, 40 и Профсоюзная, 3 в новых микрорайонах, а также Рабочая, 27 в старой части города. Уже семь собственников приняли решение переехать в маневренный фонд, остальные пока остаются в гостинице „Аэропорт“ или у родственников», — прокомментировал Шевченко. Проживание в гостинице бесплатное. За жилье в маневренном фонде, по условиям переселения, нижневартовцы должны будут оплачивать только жилищно-коммунальные услуги. Однако не все готовы переезжать из центра города на окраину из-за удаленности школы и сложностей с общественным транспортом. «У меня дочь учится в 8 школе, и как добираться из „ипотечной долины“, честно говоря, не представляю. Будем искать другие варианты, а пока останемся в гостинице», — поделилась с корреспондентом жительница первого подъезда на условиях анонимности. Журналист URA.RU направил в пресс-службу мэрии Нижневартовска запрос об альтернативных вариантах расселения жильцов пострадавшего дома, но на момент публикации новости ответа не получил. Ранее URA.RU сообщало, что следователи установили причину взрыва в жилом доме Нижневартовска. Он произошел, когда к баллону начали подключать горелку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Нижневартовска (ХМАО) начала работу по переселению жителей дома по адресу Мира, 6а в маневренный фонд. Заместитель директора департамента ЖКХ Тимофей Шевченко рассказал корреспонденту URA.RU, что жильцам предоставят квартиры в микрорайонах восточной планировочной зоны. «На сегодняшний день мы располагаем маневренным фондом в трех жилых домах Нижневартовска по следующим адресам: Ханты-Мансийская, 40 и Профсоюзная, 3 в новых микрорайонах, а также Рабочая, 27 в старой части города. Уже семь собственников приняли решение переехать в маневренный фонд, остальные пока остаются в гостинице „Аэропорт“ или у родственников», — прокомментировал Шевченко. Проживание в гостинице бесплатное. За жилье в маневренном фонде, по условиям переселения, нижневартовцы должны будут оплачивать только жилищно-коммунальные услуги. Однако не все готовы переезжать из центра города на окраину из-за удаленности школы и сложностей с общественным транспортом. «У меня дочь учится в 8 школе, и как добираться из „ипотечной долины“, честно говоря, не представляю. Будем искать другие варианты, а пока останемся в гостинице», — поделилась с корреспондентом жительница первого подъезда на условиях анонимности. Журналист URA.RU направил в пресс-службу мэрии Нижневартовска запрос об альтернативных вариантах расселения жильцов пострадавшего дома, но на момент публикации новости ответа не получил. Ранее URA.RU сообщало, что следователи установили причину взрыва в жилом доме Нижневартовска. Он произошел, когда к баллону начали подключать горелку.