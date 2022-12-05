Шольц признал планы НАТО по расширению к границам РФ

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Олаф Шольц уточнил, что Германия направила свои войска в составе НАТО к приграничным территориям с Россией Фото:
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Североатлантический Альянс должен сдерживать Россию в связи с чем, Германия в составе НАТО усилила свое присутствие в Литве, в Словакии, Эстонии и Польше. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«С этой целью [сдерживание России] Германия значительно усилила свое присутствие <…> возглавляемую Германией боевую группу НАТО в Литве. ФРГ также направляет войска в боевую группу НАТО в Словакии, а немецкие военно-воздушные силы помогают контролировать <…> воздушного пространства в Эстонии и Польше», — уточнил канцлер. Его слова публикует американский журнал Foreign Affairs.

Шольц подчеркнул, что действия альянса не должны вести к прямой конфронтации с Россией, но при этом НАТО должны сдерживать РФ. «Наше послание Москве предельно четкое», — уточнил глава ФРГ.

Ранее бывший министр финансов Германии Оскар Лафонтен рассказал о ключевой ошибке Европы перед спецоперацией РФ на территории Украины. Она заключалась в том, что Европа и США должны были учитывать интересы России.

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Североатлантический Альянс должен сдерживать Россию в связи с чем, Германия в составе НАТО усилила свое присутствие в Литве, в Словакии, Эстонии и Польше. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «С этой целью [сдерживание России] Германия значительно усилила свое присутствие <…> возглавляемую Германией боевую группу НАТО в Литве. ФРГ также направляет войска в боевую группу НАТО в Словакии, а немецкие военно-воздушные силы помогают контролировать <…> воздушного пространства в Эстонии и Польше», — уточнил канцлер. Его слова публикует американский журнал Foreign Affairs. Шольц подчеркнул, что действия альянса не должны вести к прямой конфронтации с Россией, но при этом НАТО должны сдерживать РФ. «Наше послание Москве предельно четкое», — уточнил глава ФРГ. Ранее бывший министр финансов Германии Оскар Лафонтен рассказал о ключевой ошибке Европы перед спецоперацией РФ на территории Украины. Она заключалась в том, что Европа и США должны были учитывать интересы России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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