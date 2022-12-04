В Тюменской области власти запланировали, сколько трупов найдут на улицах

Заказчик подсчитал, что в год на улицах Заводоуковска находят порядка 28 трупов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Муниципальный «Единый расчетный центр» в Заводоуковске (Тюменская область) разместил контракт на вывоз 28 трупов с улиц города в 2023 году, для транспортировки их на экспертизу и в морги. Аукцион опубликован на сайте госзакупок. Учредителем ЕРЦ является администрация города.

«Оказание услуг по транспортировке останков умерших или погибших в места проведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания. Место погрузки тел граждан: из общественных мест на территории Заводоуковского городского округа. Единица измерения — штуки, количество — 28», — говорится в документах закупки.

Речь идет о трупах, которые будут забирать с улиц города сотрудники специализированной организации, в период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Это могут быть убитые, погибшие в каких-либо катастрофах или ДТП, лица, чья личность не установлена, либо горожане, умершие в общественном месте и не имеющие родственников.

Общая максимальная сумма, заложенная на исполнение контракта, составляет 62 533 рублей. То есть порядка 2 233 рублей за один труп.

В отделе закупок «Единого расчетного центра» URA.RU пояснили, откуда взялось конкретное число тел, на перевозку которых выделены деньги из бюджета на следующий год. Как рассказали специалисты, показатель вычисляют, основываясь на среднестатистических данных прошлых лет.