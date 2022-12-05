Путин продлил заморозку накопительной пенсии

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2025 года. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Совет Федерации одобрил соответсвующий закон. Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. 6%, которые бы шли на пенсию будущим пенсионерам, сейчас выплачиваются настоящим пенсионерам. До 2014 года россияне могли сами решать, как поступать со своими накоплениями.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2025 года. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее Совет Федерации одобрил соответсвующий закон. Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. 6%, которые бы шли на пенсию будущим пенсионерам, сейчас выплачиваются настоящим пенсионерам. До 2014 года россияне могли сами решать, как поступать со своими накоплениями.