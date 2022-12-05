Путин продлил заморозку накопительной пенсии

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Себянина Александра. Далматово. Курган , нищенка, старушка, пенсия, бедность
Заморозка накопительной пенсии продлена до 2025 года Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2025 года. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Совет Федерации одобрил соответсвующий закон. Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. 6%, которые бы шли на пенсию будущим пенсионерам, сейчас выплачиваются настоящим пенсионерам. До 2014 года россияне могли сами решать, как поступать со своими накоплениями.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2025 года. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее Совет Федерации одобрил соответсвующий закон. Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. 6%, которые бы шли на пенсию будущим пенсионерам, сейчас выплачиваются настоящим пенсионерам. До 2014 года россияне могли сами решать, как поступать со своими накоплениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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