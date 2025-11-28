Кремль раскрыл сроки поставок российского оружия странам ОДКБ
Предложение Путина о вооружении ОДБК было встречено позитивно, заявил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Кремле рассказали, когда членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вооружат российским оружием. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все находится на стадии переговоров.
«Предложение только вчера озвучено. <...> Сейчас будет проговариваться», — заявил Песков журналистам, отметив, что предложение президента России Владимира Путина было воспринято позитивно. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее президент посетил Киргизию, где участвовал в саммите ОДКБ. Путин выдвинул инициативу о реализации программы по снабжению сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российскими вооружениями, которые прошли проверку в условиях реального конфликта. Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости усиления авиационного компонента и совершенствования системы противовоздушной обороны в рамках ОДКБ.
