Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Кремль раскрыл сроки поставок российского оружия странам ОДКБ

Песков: предложение Путина о вооружении ОДБК только будет проговариваться
28 ноября 2025 в 13:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Предложение Путина о вооружении ОДБК было встречено позитивно, заявил Песков

Предложение Путина о вооружении ОДБК было встречено позитивно, заявил Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле рассказали, когда членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вооружат российским оружием. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все находится на стадии переговоров.

«Предложение только вчера озвучено. <...> Сейчас будет проговариваться», — заявил Песков журналистам, отметив, что предложение президента России Владимира Путина было воспринято позитивно. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Ранее президент посетил Киргизию, где участвовал в саммите ОДКБ. Путин выдвинул инициативу о реализации программы по снабжению сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российскими вооружениями, которые прошли проверку в условиях реального конфликта. Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости усиления авиационного компонента и совершенствования системы противовоздушной обороны в рамках ОДКБ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал