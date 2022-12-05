Макрон рассказал, что увидел в глазах Путина при встрече

Макрон: Путин считает своей целью защитить русский народ
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон в ходе встречи с Владимиром Путиным отметил, что Франция не желает конфликта с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главной целью президента России Владимира Путина является защита своей страны, с его великой историей. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о том, что он увидел в глазах российского главы.

«Ему [Путину] кажется, будто мы задались целью уничтожить Россию. Я так не считаю. У нас, Франции, такой цели никогда не стояло. В ходе наших долгих, многочасовых дискуссий, создалось ясное впечатление, что русский народ — великий народ с великой историей», — уточнил Макрон в интервью телеканалу CBS News. Он подчеркнул, что российский лидер считает своей целью защитить российский народ.

Ранее президент Франции призвал сохранять прямые контакты с Владимиром Путиным. Он отметил, что Франция поддерживает такие контакты, пишет RT. Также Макрон призывал Европу предоставить России гарантии безопасности.

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Главной целью президента России Владимира Путина является защита своей страны, с его великой историей. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о том, что он увидел в глазах российского главы. «Ему [Путину] кажется, будто мы задались целью уничтожить Россию. Я так не считаю. У нас, Франции, такой цели никогда не стояло. В ходе наших долгих, многочасовых дискуссий, создалось ясное впечатление, что русский народ — великий народ с великой историей», — уточнил Макрон в интервью телеканалу CBS News. Он подчеркнул, что российский лидер считает своей целью защитить российский народ. Ранее президент Франции призвал сохранять прямые контакты с Владимиром Путиным. Он отметил, что Франция поддерживает такие контакты, пишет RT. Также Макрон призывал Европу предоставить России гарантии безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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