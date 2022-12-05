Жители тюменского микрорайона платят несуществующим коммунальщикам

Тюменцы больше двух лет платят деньги недобросовестным коммунальщикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители двух домов тюменского микрорайона Березняковский оплачивают квитанции от управляющей компании, которая уже несколько лет не обслуживает их дома. Об этом URA.RU рассказали местные жители. По их словам, в подъезде уже долгие годы не ремонтируется проводка, а в подвале весной и летом стоит вода.

«Условия содержания дома невыносимые. Я живу по улице Любимая, 4. Здесь не делается абсолютно ничего, даже лампочку вкрутить не могут. Подвал ежегодно затапливает, крыши от снега не чистятся, из стен торчит проводка. Мы обращались в жилищную инспекцию Тюменской области и в прокуратуру. Они проверили информацию, после чего ответили. Ответ удивил. Как выяснилось, управляющая компания „УютБытСервис“, которой мы платим деньги, не обслуживает нас уже как два года. Закончился договор. А деньги-то мы почему платим?» — поделилась с URA.RU жительница одного из домов Светлана Лаврентьева.

По словам жителей, сотрудники жилищной инспекции порекомендовали общим собранием выбрать новую управляющую компанию. Но из-за запущенного состояния домов другие коммунальщики не желают брать объекты под опеку.

Квитанции об оплате от «УютБытСервис» приходят ежемесячно. В них включены и взносы на капитальный ремонт. Документы имеются в распоряжении URA.RU.

По информации с сайта управляющей компании, дом на улице Любимой, 4 по-прежнему находится на ее обслуживании. На звонки корреспондента URA.RU в УК не ответили.

Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменская управляющая компания сняла замки с электрощитов. Сделала она это после того, как жители решили сменить УК.