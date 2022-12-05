Путин указал на важность сухопутной дороги в Крым на фоне угроз Киева 05 декабря 2022 в 20:08 Размер текста - 17 + Владимир Путин акцентировал внимание на сухопутной дороге в Крым, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Президент РФ Владимир Путин указал на важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На фоне угроз [Киева] о возможных атаках по Крымскому мосту, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России», — отметил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Также президент отметил, что украинские угрозы были связаны и с возможными атаками на инфраструктуру Киева. Ранее сообщалось, что президент РФ осмотрел восстановленный Крымский мост. Он пообщался со строителями, восстанавливающие мост, а также поговорил с водителями с целью оценки состояния моста. Далее Владимир Путин сам испытал мост, проехавшись за рулем автомобиля. Ранее 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, повредивший автомобильное и железнодорожное полотно. В России признали данный инцидент терактом. По словам президента РФ, к его организации причастны спецслужбы Украины. Президент РФ Владимир Путин указал на важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На фоне угроз [Киева] о возможных атаках по Крымскому мосту, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России», — отметил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Также президент отметил, что украинские угрозы были связаны и с возможными атаками на инфраструктуру Киева. Ранее сообщалось, что президент РФ осмотрел восстановленный Крымский мост. Он пообщался со строителями, восстанавливающие мост, а также поговорил с водителями с целью оценки состояния моста. Далее Владимир Путин сам испытал мост, проехавшись за рулем автомобиля. Ранее 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, повредивший автомобильное и железнодорожное полотно. В России признали данный инцидент терактом. По словам президента РФ, к его организации причастны спецслужбы Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям