Путин указал на важность сухопутной дороги в Крым на фоне угроз Киева

Президент РФ Владимир Путин указал на важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На фоне угроз [Киева] о возможных атаках по Крымскому мосту, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России», — отметил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Также президент отметил, что украинские угрозы были связаны и с возможными атаками на инфраструктуру Киева.
Ранее сообщалось, что президент РФ осмотрел восстановленный Крымский мост. Он пообщался со строителями, восстанавливающие мост, а также поговорил с водителями с целью оценки состояния моста. Далее Владимир Путин сам испытал мост, проехавшись за рулем автомобиля.
Ранее 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, повредивший автомобильное и железнодорожное полотно. В России признали данный инцидент терактом. По словам президента РФ, к его организации причастны спецслужбы Украины.
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Президент РФ Владимир Путин указал на важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На фоне угроз [Киева] о возможных атаках по Крымскому мосту, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России», — отметил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Также президент отметил, что украинские угрозы были связаны и с возможными атаками на инфраструктуру Киева. Ранее сообщалось, что президент РФ осмотрел восстановленный Крымский мост. Он пообщался со строителями, восстанавливающие мост, а также поговорил с водителями с целью оценки состояния моста. Далее Владимир Путин сам испытал мост, проехавшись за рулем автомобиля. Ранее 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, повредивший автомобильное и железнодорожное полотно. В России признали данный инцидент терактом. По словам президента РФ, к его организации причастны спецслужбы Украины.