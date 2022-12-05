05 декабря 2022

Аналитики спрогнозировал снижение цен на технику после Нового года

Аналитики: цены на электронику упадут на 25% после Нового года
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Ажиотаж в МедиаМаркт. Алатырь. Екатеринбург, покупатели, бытовая техника
Перед Новым годом электроника дорожает на 38%, отметили аналитики маркетплейса Фото:
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В январе 2023 года следует ждать снижения цен на электронику и технику, о чем свидетельствуют показатели прошлого года, когда падение составило 25%. Об этом URA.RU сообщили в сервисе аналитики маркетплейсов Moneyplace, где сравнили цены на новогодние украшения и подарки с ноября 2021 по январь 2022 года.

«Падение среднего чека электроники на 25% после Нового года связано с тем, что после повышенного спроса в декабря-ноябре продавцы нивелируют спад в продажах. В январе, как правило, спрос резко снижается, и, чтобы выровнять просадку в своих продажах, продавцы снижают средний чек», — сообщил СЕО сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев.

Больше всего в декабре ожидается рост стоимости елок. В 2021 году средний чек на них увеличился на 159%, а в январе еще на 2%. Также ростом в декабре отметились карнавальные костюмы (73%), электроника (38%), праздничная обувь (28%). В среднем рост цен в декабре на празднование Нового года составляет 15%.

В январе спрос на товары подобного рода снижается, поэтому в средний чек падает на 7%. Помимо электроники, больше всего дешевеют новогодние аксессуары (-23%), наряды для детей (-16%), елочные игрушки, вечерний образ, досуг и творчество (-10%).

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В январе 2023 года следует ждать снижения цен на электронику и технику, о чем свидетельствуют показатели прошлого года, когда падение составило 25%. Об этом URA.RU сообщили в сервисе аналитики маркетплейсов Moneyplace, где сравнили цены на новогодние украшения и подарки с ноября 2021 по январь 2022 года. «Падение среднего чека электроники на 25% после Нового года связано с тем, что после повышенного спроса в декабря-ноябре продавцы нивелируют спад в продажах. В январе, как правило, спрос резко снижается, и, чтобы выровнять просадку в своих продажах, продавцы снижают средний чек», — сообщил СЕО сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев. Больше всего в декабре ожидается рост стоимости елок. В 2021 году средний чек на них увеличился на 159%, а в январе еще на 2%. Также ростом в декабре отметились карнавальные костюмы (73%), электроника (38%), праздничная обувь (28%). В среднем рост цен в декабре на празднование Нового года составляет 15%. В январе спрос на товары подобного рода снижается, поэтому в средний чек падает на 7%. Помимо электроники, больше всего дешевеют новогодние аксессуары (-23%), наряды для детей (-16%), елочные игрушки, вечерний образ, досуг и творчество (-10%).
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