В Офисе Зеленского заявили о готовности дать РФ гарантии безопасности

Подоляк пообещал России гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия

05 декабря 2022 в 22:07 Размер текста - 17 +

Гарантии безопасности готовы дать в обмен на отказ от ядерного оружия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готова дать России гарантии безопасности, если Москва откажется от ядерного оружия. Об этом заявил советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк «В годовщину Будапештского меморандума тема „коллективных гарантий для РФ“ выглядит интригующе. Но если это действительно нужно Москве, Украина может гарантировать безопасность РФ в обмен на полный отказ Москвы от ядерного оружия», — написал Подоляк в своем twitter-аккаунте. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы должна дать гарантии безопасности для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в позиции Евросоюза по предоставлению России гарантий безопасности нет сдвигов.

Украина готова дать России гарантии безопасности, если Москва откажется от ядерного оружия. Об этом заявил советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк «В годовщину Будапештского меморандума тема „коллективных гарантий для РФ“ выглядит интригующе. Но если это действительно нужно Москве, Украина может гарантировать безопасность РФ в обмен на полный отказ Москвы от ядерного оружия», — написал Подоляк в своем twitter-аккаунте. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы должна дать гарантии безопасности для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в позиции Евросоюза по предоставлению России гарантий безопасности нет сдвигов.