В Офисе Зеленского заявили о готовности дать РФ гарантии безопасности

Подоляк пообещал России гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, флаг украины, украинская армия
Гарантии безопасности готовы дать в обмен на отказ от ядерного оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готова дать России гарантии безопасности, если Москва откажется от ядерного оружия. Об этом заявил советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк

«В годовщину Будапештского меморандума тема „коллективных гарантий для РФ“ выглядит интригующе. Но если это действительно нужно Москве, Украина может гарантировать безопасность РФ в обмен на полный отказ Москвы от ядерного оружия», — написал Подоляк в своем twitter-аккаунте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы должна дать гарантии безопасности для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в позиции Евросоюза по предоставлению России гарантий безопасности нет сдвигов.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина готова дать России гарантии безопасности, если Москва откажется от ядерного оружия. Об этом заявил советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк «В годовщину Будапештского меморандума тема „коллективных гарантий для РФ“ выглядит интригующе. Но если это действительно нужно Москве, Украина может гарантировать безопасность РФ в обмен на полный отказ Москвы от ядерного оружия», — написал Подоляк в своем twitter-аккаунте. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы должна дать гарантии безопасности для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в позиции Евросоюза по предоставлению России гарантий безопасности нет сдвигов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...