В ХМАО убытки предприятий превысили прибыль

За период с января по сентябрь текущего года убытки компаний в ХМАО превысили прибыль. Данные опубликованы на сайте Тюменьстата.
«Организации получили прибыль в размере 420940,4 млн рублей. Убыток составил 612005,0 млн рублей», — сообщается в статических данных.
При подсчете не учитывалось финансовое состояние субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, госучреждений, некредитных финансовых предприятий. Среди прибыльных компаний 83,5% заняты добычей полезных ископаемых.
Ранее сообщалось, что Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-5 рейтинга экономического потенциала регионов. Данные приведены по итогам I квартала 2022 года.
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