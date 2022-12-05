В ХМАО убытки предприятий превысили прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, газ, топливо, качалка, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, скважина, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль, недрапользователи
Среди прибыльных организаций 83,5% заняты добычей полезных ископаемых (фото из архива) Фото:

За период с января по сентябрь текущего года убытки компаний в ХМАО превысили прибыль. Данные опубликованы на сайте Тюменьстата.

«Организации получили прибыль в размере 420940,4 млн рублей. Убыток составил 612005,0 млн рублей», — сообщается в статических данных.

При подсчете не учитывалось финансовое состояние субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, госучреждений, некредитных финансовых предприятий. Среди прибыльных компаний 83,5% заняты добычей полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-5 рейтинга экономического потенциала регионов. Данные приведены по итогам I квартала 2022 года.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney 

За период с января по сентябрь текущего года убытки компаний в ХМАО превысили прибыль. Данные опубликованы на сайте Тюменьстата. «Организации получили прибыль в размере 420940,4 млн рублей. Убыток составил 612005,0 млн рублей», — сообщается в статических данных. При подсчете не учитывалось финансовое состояние субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, госучреждений, некредитных финансовых предприятий. Среди прибыльных компаний 83,5% заняты добычей полезных ископаемых. Ранее сообщалось, что Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-5 рейтинга экономического потенциала регионов. Данные приведены по итогам I квартала 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...