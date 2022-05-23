ХМАО и ЯНАО вошли в топ-5 регионов по экономическому потенциалу

24 мая 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

ХМАО занял второе место рейтинга, ЯНАО- пятое Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа вошли в топ-5 рейтинга экономического потенциала регионов по итогам I квартала этого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных ФНС и Росстата. «Москва, ХМАО и Санкт-Петербург возглавили рейтинг экономического потенциала регионов по итогам I квартала этого года. Также в первую пятерку сильнейших субъектов вошли Московская область и ЯНАО», — отмечают в «Известиях». Эксперты считали: уплаченный НДС как индикатор реального сектора экономики; среднемесячная зарплата как индикатор социальной устойчивости. Кроме того, важными цифрами были признаны: прибыль предприятий и организаций как показатель платежеспособного спроса. Ранее URA.RU рассказывало, что Челябинская область заняла 19-е место в рейтинге экономического потенциала регионов. Эксперты отмечают, что экономические показатели регионов зависят от общей устойчивости российской экономики.

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа вошли в топ-5 рейтинга экономического потенциала регионов по итогам I квартала этого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных ФНС и Росстата. «Москва, ХМАО и Санкт-Петербург возглавили рейтинг экономического потенциала регионов по итогам I квартала этого года. Также в первую пятерку сильнейших субъектов вошли Московская область и ЯНАО», — отмечают в «Известиях». Эксперты считали: уплаченный НДС как индикатор реального сектора экономики; среднемесячная зарплата как индикатор социальной устойчивости. Кроме того, важными цифрами были признаны: прибыль предприятий и организаций как показатель платежеспособного спроса. Ранее URA.RU рассказывало, что Челябинская область заняла 19-е место в рейтинге экономического потенциала регионов. Эксперты отмечают, что экономические показатели регионов зависят от общей устойчивости российской экономики.