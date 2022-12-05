Рогов уличил власти Украины в лицемерии по отношению к своему народу

Рогов: Украина поставляет Молдавии энергию на фоне отсутствия света у украинцев

05 декабря 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский получает долю за то, что разрешает поставлять энергию в Молдавию, заявил Владимир Рогов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина поставляет Молдавии энергию на фоне отсутствия света у украинцев. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Мне сообщают работники ДТЭК, которые обеспечивают поставки электричества, что электроэнергия на территории, подконтрольной режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, вырабатывается и отправляется на экспорт», — сказал Рогов. Его слова передает ТАСС. По его словам, в это же время власти Киева объясняют населению отсутствие света тем, что электроэнергии не хватает. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский получает свою долю за то, что разрешает поставлять энергию. Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев готовиться к тому, что, возможно, придется остаться без электричества до весны. Также Кличко заявил об экстренных отключениях света по всей Украине в связи с решением компании «Укрэнерго», пишет RT.

Украина поставляет Молдавии энергию на фоне отсутствия света у украинцев. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Мне сообщают работники ДТЭК, которые обеспечивают поставки электричества, что электроэнергия на территории, подконтрольной режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, вырабатывается и отправляется на экспорт», — сказал Рогов. Его слова передает ТАСС. По его словам, в это же время власти Киева объясняют населению отсутствие света тем, что электроэнергии не хватает. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский получает свою долю за то, что разрешает поставлять энергию. Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев готовиться к тому, что, возможно, придется остаться без электричества до весны. Также Кличко заявил об экстренных отключениях света по всей Украине в связи с решением компании «Укрэнерго», пишет RT.