Власти ЯНАО не увеличат выплату пенсионерам, установленную Нееловым

Выплата составляет 2 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ежемесячное пособие неработающим пенсионерам ЯНАО, которое составляет две тысячи рублей, увеличивать не собираются. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Ежемесячная выплата для неработающих пенсионеров, инвалидов, граждан — это дополнительная региональная поддержка, предоставляемая исходя из возможностей бюджета округа. Увеличение размера в 2023 году не планируется», — сообщили агентству в правительстве. Речь идет о выплате, которая была введена экс-губернатором округа Юрием Нееловым в 2006 году и касается жителей, которые проработали в ЯНАО не менее 10-15 лет.

В правительстве ЯНАО отметили, что в округе действует ряд других мер соцподдержки для пенсионеров. «Неработающие пенсионеры могут получать соцдоплату к пенсии. Также им возмещаются расходы по оплате путевки на санаторно-курортное лечение. При наличии статусов „Ветеран ЯНАО“, „Ветеран труда“ граждане могут получать и ряд других выплат», — добавили там.

При этом, жителей ЯНАО до сих пор волнует именно эта выплата. «Много раз затрагивала вопрос о социальной выплате неработающим пенсионерам. Выплата назначена много лет назад бывшим губернатором Нееловым в размере 2 тыс. руб., ни разу не увеличивалась. Знаю, что размер разных выплат много раз увеличивался. Обидно, что забыли о своих пенсионерах, которые внесли большой вклад в развитие Ямала и заслуживают внимания и поддержки», — написала в соцсетях правительства Алла Разва.

Ранее URA.RU сообщало, что вопрос повышения выплат пенсионерам Ямала поднимали депутаты Денис Садовников и Александр Голубенко. Размер средней пенсии в регионе составляет 18 тысяч рублей.