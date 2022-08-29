29 августа 2022
28 августа 2022

Депутаты ЯНАО предложили пересчитать пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя пенсия по старости — 18 000 рублей, этого мало для комфортной жизни на Севере Фото:

Представители фракции ЛДПР Законодательного собрания ЯНАО Денис Садовников и Александр Голубенко предложили пересчитать выплаты пенсионерам. Как сообщается на сайте ямальского регионального отделения Партии, соответствующий законопроект уже внесен в окружной парламент.

«Депутаты ЛДПР предлагают осуществлять перерасчет пенсии исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента 10 баллов вместо трех. Также законопроект предлагает возобновление индексации и пересмотр размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам», — говорится в опубликованном сообщении пресс-службы реготделения.

Сейчас перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам дает увеличение размера страховой пенсии максимум на 3 балла за год. По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их материального благосостояния.

Как пояснил руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании ЯНАО Денис Садовников, сегодня в России работает каждый пятый пенсионер, это почти 9 миллионов человек. «Размер средней пенсии по старости составляет 18 тысяч рублей, что крайне мало для комфортной жизни на Севере», — уточнил автор депутатской инициативы.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО с 1 июня проиндексируют пенсии, увеличат прожиточный минимум и повысят минимальный размер оплаты труда. Всего увеличение соцвыплат коснется больше тридцати тысяч человек.

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Представители фракции ЛДПР Законодательного собрания ЯНАО Денис Садовников и Александр Голубенко предложили пересчитать выплаты пенсионерам. Как сообщается на сайте ямальского регионального отделения Партии, соответствующий законопроект уже внесен в окружной парламент. «Депутаты ЛДПР предлагают осуществлять перерасчет пенсии исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента 10 баллов вместо трех. Также законопроект предлагает возобновление индексации и пересмотр размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам», — говорится в опубликованном сообщении пресс-службы реготделения. Сейчас перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам дает увеличение размера страховой пенсии максимум на 3 балла за год. По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их материального благосостояния. Как пояснил руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании ЯНАО Денис Садовников, сегодня в России работает каждый пятый пенсионер, это почти 9 миллионов человек. «Размер средней пенсии по старости составляет 18 тысяч рублей, что крайне мало для комфортной жизни на Севере», — уточнил автор депутатской инициативы. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО с 1 июня проиндексируют пенсии, увеличат прожиточный минимум и повысят минимальный размер оплаты труда. Всего увеличение соцвыплат коснется больше тридцати тысяч человек.
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