05 декабря 2022

В Госдуме оценили предложение Симоньян повысить налоги для богатых

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Маргарита Симоньян предложила повысить налоги для богатых Фото:

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал URA.RU предложение главного редактора телеканала RT Маргарита Симоньян повысить налог для богатых с 13 до 15%. По словам депутата, такое решение не повлияет на экономику России.

«На фоне 939 млрд рублей, которые согласно принятому бюджету, предполагается заморозить в этом году — это капля в море. Это даже не 10% <…> В целом экономического значения не имеет», — сказал Делягин.

Ранее Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что в РФ нужно поднять налог на доходы физических лиц с 13 до 15%. А именно для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Также она допустила сокращение поддержки критически неважных проектов.

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал URA.RU предложение главного редактора телеканала RT Маргарита Симоньян повысить налог для богатых с 13 до 15%. По словам депутата, такое решение не повлияет на экономику России. «На фоне 939 млрд рублей, которые согласно принятому бюджету, предполагается заморозить в этом году — это капля в море. Это даже не 10% <…> В целом экономического значения не имеет», — сказал Делягин. Ранее Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что в РФ нужно поднять налог на доходы физических лиц с 13 до 15%. А именно для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Также она допустила сокращение поддержки критически неважных проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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