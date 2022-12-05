В Госдуме оценили предложение Симоньян повысить налоги для богатых

06 декабря 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян предложила повысить налоги для богатых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал URA.RU предложение главного редактора телеканала RT Маргарита Симоньян повысить налог для богатых с 13 до 15%. По словам депутата, такое решение не повлияет на экономику России. «На фоне 939 млрд рублей, которые согласно принятому бюджету, предполагается заморозить в этом году — это капля в море. Это даже не 10% <…> В целом экономического значения не имеет», — сказал Делягин. Ранее Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что в РФ нужно поднять налог на доходы физических лиц с 13 до 15%. А именно для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Также она допустила сокращение поддержки критически неважных проектов.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал URA.RU предложение главного редактора телеканала RT Маргарита Симоньян повысить налог для богатых с 13 до 15%. По словам депутата, такое решение не повлияет на экономику России. «На фоне 939 млрд рублей, которые согласно принятому бюджету, предполагается заморозить в этом году — это капля в море. Это даже не 10% <…> В целом экономического значения не имеет», — сказал Делягин. Ранее Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что в РФ нужно поднять налог на доходы физических лиц с 13 до 15%. А именно для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Также она допустила сокращение поддержки критически неважных проектов.