ФАС приостановила закупку медоборудования в ХМАО

Закупки медоборудования для окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске приостановлены Фото: Анна Майорова © URA.RU

Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО приостановило определение поставщика по двум контрактам на закупку медицинского оборудования для окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки — поставка медицинского оборудования. Информация об объектах закупок: насос инфузионный общего назначения и насос шприцевой. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе», — сообщается на сайте.

Жалобы ООО «Импульс» признаны УФАС обоснованными. Закупки разместил департамент госзаказа Югры. Антимонопольная служба установила, что под требования заказчика к закупаемому товару подходит товар единственного производителя, что нарушает закон о контрактной системе.

Начальная цена контрактов составляла 4,7 млн рублей (12 инфузионных насосов) и 4,3 млн рублей (12 шприцевых насосов). УФАС предписала отменить все протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона. Исполнить предписание необходимо до 6 декабря. «Комиссия управления предписывает продолжить проведение закупки согласно потребности и действующему законодательству», — сообщается в документах.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приостановили аукцион на строительство котельной в Сургутском районе из-за жалобы тюменской компании ООО ТПП «Контур». Причиной жалобы стало нарушение в сумме обеспечения исполнения данного контракта.