05 декабря 2022

В Нижневартовске под завалами обнаружили тело погибшего

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МЧС: под завалами найдена погибшая женщина Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Под завалами дома в Нижневартовске, в котором произошел взрыв, обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в МЧС.

«Обнаружен погибший. Женщина», — уточнили в ведомстве.

Ранее была неизвестна судьба четверых несовершеннолетних. Семь человек считались пропавшими без вести. Один погибшим. Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока сообщил, что шансов найти выживших под завалами почти не осталось.

Взрыв в жилом доме Нижневартовска произошел вечером 4 декабря. На месте работают спасатели.

Обновлено, 7:28. Следователи выехали на место ЧП, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по ХМАО. Для проведения следственных действий временно приостановлен разбор завалов.

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Под завалами дома в Нижневартовске, в котором произошел взрыв, обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в МЧС. «Обнаружен погибший. Женщина», — уточнили в ведомстве. Ранее была неизвестна судьба четверых несовершеннолетних. Семь человек считались пропавшими без вести. Один погибшим. Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока сообщил, что шансов найти выживших под завалами почти не осталось. Взрыв в жилом доме Нижневартовска произошел вечером 4 декабря. На месте работают спасатели. Обновлено, 7:28. Следователи выехали на место ЧП, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по ХМАО. Для проведения следственных действий временно приостановлен разбор завалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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