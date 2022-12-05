В Нижневартовске под завалами обнаружили тело погибшего

Под завалами дома в Нижневартовске, в котором произошел взрыв, обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в МЧС.
«Обнаружен погибший. Женщина», — уточнили в ведомстве.
Ранее была неизвестна судьба четверых несовершеннолетних. Семь человек считались пропавшими без вести. Один погибшим. Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока сообщил, что шансов найти выживших под завалами почти не осталось.
Взрыв в жилом доме Нижневартовска произошел вечером 4 декабря. На месте работают спасатели.
Обновлено, 7:28. Следователи выехали на место ЧП, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по ХМАО. Для проведения следственных действий временно приостановлен разбор завалов.
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