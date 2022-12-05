Блинкен раскрыл главную цель США в украинском конфликте

Госсекретарь Блинкен: США должны сфокусироваться на продолжении военной помощи Киеву

06 декабря 2022 в 07:31 Размер текста - 17 +

Блинкен заявил, что Украине необходима экономическая и гуманитарная помощь Фото: Официальный сайт президента Украины Соединенные Штаты должны сфокусироваться на продолжении военной поддержки Украины для ее защиты. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Наш фокус заключается в продолжении текущих действий [военной поддержки], чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты», — сказал Блинкен в ходе конференции Wall Street Journal . Госсекретарь добавил, что украинской территории также необходимо оказать экономическую и гуманитарную помощь. На вопрос о том, смогут ли украинцы отобрать у России Крым, Блинкен ответил, что украинские граждане сами решают, куда им идти. При этом он отметил, что осуществляться это будет при поддержке США и множества других стран. После начала спецоперации Запад активно оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. Так, ранее стало известно о том, что минобороны США направит на украинскую территорию системы противовоздушной обороны, боеприпасы и дополнительное вооружение на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал 360.

Соединенные Штаты должны сфокусироваться на продолжении военной поддержки Украины для ее защиты. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Наш фокус заключается в продолжении текущих действий [военной поддержки], чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты», — сказал Блинкен в ходе конференции Wall Street Journal. Госсекретарь добавил, что украинской территории также необходимо оказать экономическую и гуманитарную помощь. На вопрос о том, смогут ли украинцы отобрать у России Крым, Блинкен ответил, что украинские граждане сами решают, куда им идти. При этом он отметил, что осуществляться это будет при поддержке США и множества других стран. После начала спецоперации Запад активно оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. Так, ранее стало известно о том, что минобороны США направит на украинскую территорию системы противовоздушной обороны, боеприпасы и дополнительное вооружение на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал 360.