05 декабря 2022

Блинкен раскрыл главную цель США в украинском конфликте

Госсекретарь Блинкен: США должны сфокусироваться на продолжении военной помощи Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, украинские военные, блинкен энтони
Блинкен заявил, что Украине необходима экономическая и гуманитарная помощь Фото:

Соединенные Штаты должны сфокусироваться на продолжении военной поддержки Украины для ее защиты. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Наш фокус заключается в продолжении текущих действий [военной поддержки], чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты», — сказал Блинкен в ходе конференции Wall Street Journal. Госсекретарь добавил, что украинской территории также необходимо оказать экономическую и гуманитарную помощь.

На вопрос о том, смогут ли украинцы отобрать у России Крым, Блинкен ответил, что украинские граждане сами решают, куда им идти. При этом он отметил, что осуществляться это будет при поддержке США и множества других стран.

После начала спецоперации Запад активно оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. Так, ранее стало известно о том, что минобороны США направит на украинскую территорию системы противовоздушной обороны, боеприпасы и дополнительное вооружение на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал 360.

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Соединенные Штаты должны сфокусироваться на продолжении военной поддержки Украины для ее защиты. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Наш фокус заключается в продолжении текущих действий [военной поддержки], чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты», — сказал Блинкен в ходе конференции Wall Street Journal. Госсекретарь добавил, что украинской территории также необходимо оказать экономическую и гуманитарную помощь. На вопрос о том, смогут ли украинцы отобрать у России Крым, Блинкен ответил, что украинские граждане сами решают, куда им идти. При этом он отметил, что осуществляться это будет при поддержке США и множества других стран. После начала спецоперации Запад активно оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. Так, ранее стало известно о том, что минобороны США направит на украинскую территорию системы противовоздушной обороны, боеприпасы и дополнительное вооружение на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал 360.
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