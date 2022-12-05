Предприниматель заплатит за отравление ребенка в ЯНАО

06 декабря 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

Несоблюдение в пекарне санитарно-эпидемиологических норм стало причиной отравления Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Владелец пекарни в Губкинском (ЯНАО) заплатит 50 000 рублей несовершеннолетнему, которые заразился сальмонеллезом после посещения заведения. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «Прокуратура Губкинского по обращению законного представителя несовершеннолетнего проверила соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства индивидуальным предпринимателем. Судом требования прокурора удовлетворены, с бизнесмена в пользу ребенка взыскана соответствующая компенсация в размере 50 тыс. рублей, которая выплачена законному представителю малолетнего в полном объеме», — сказано в сообщение. В апреле этого года мальчик отравился хлебобулочным изделием. Причиной стало несоблюдение в пекарне санитарно-эпидемиологических норм. Ранее URA.RU сообщало, что аптека в Губкинском нарушила права инвалидов. Там отсутствовал необходимый для инвалидов тактильный указатель и контрастная маркировка, что нарушало законодательство о соцзащите.

Владелец пекарни в Губкинском (ЯНАО) заплатит 50 000 рублей несовершеннолетнему, которые заразился сальмонеллезом после посещения заведения. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «Прокуратура Губкинского по обращению законного представителя несовершеннолетнего проверила соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства индивидуальным предпринимателем. Судом требования прокурора удовлетворены, с бизнесмена в пользу ребенка взыскана соответствующая компенсация в размере 50 тыс. рублей, которая выплачена законному представителю малолетнего в полном объеме», — сказано в сообщение. В апреле этого года мальчик отравился хлебобулочным изделием. Причиной стало несоблюдение в пекарне санитарно-эпидемиологических норм. Ранее URA.RU сообщало, что аптека в Губкинском нарушила права инвалидов. Там отсутствовал необходимый для инвалидов тактильный указатель и контрастная маркировка, что нарушало законодательство о соцзащите.